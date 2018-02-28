【財政預算】為何不派錢？陳茂波﹕運用資源要具針對性

財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，外界均要求政府派錢，最終陳茂波決定不派錢，只決定向最基層的學生每人發派出2000元。在記者會上陳茂波被多番問及有關不派錢的決定，更有傳媒指出在2011年時，當時仍為立法會議員的陳茂波卻支持時任財政司司長曾俊華，向每名年滿18歲港人派發6000元。陳茂波解釋，決定不向市民派錢，是希望在資源運上具針對性，並且是反對一刀切措施。

各方均要求財爺派錢，最主要原因之一為政府在2017至2018年財政年度錄得豐厚盈餘。陳茂波預期在該財政年度，政府可以錄得盈餘高達1380億元。他指出在新一份財政預算案，政府已經撥出逾500億元，即上述提及的財政盈餘40%，與市民分享。

政府在2018至2019年度，會擴闊個人稅階至5萬稅，同時將稅階擴闊至5個。政府預期擴闊稅階會導致未來每年稅收減少49億元。同時政府會提高子女基本及額外免稅額至12萬元，預料政府每年減少收入為13.1億元。政府亦會向納稅人退出75%稅款，上限為3萬元。另外財政司亦建議會為領取綜援人士﹑長者生活津貼及傷殘津貼提供額外2個金額。

陳茂波又被問及有關會否撤退樓市辣招時，重申目前樓市正在升溫，無意撤辣。

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