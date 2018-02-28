【異動股】稀土永磁板塊快速拉升 正海磁材(300224-CN)等2股漲停

午後，稀土永磁板塊快速拉升，截至發稿，正海磁材(300224-CN)漲10.05%報8.1元，銀河磁體(300127-CN)漲停報16.95元，盛和資源(600392-CN)漲8.39%報16.8元，橫店東磁(002056-CN)漲6.3%報10.12元，北礦科技(600980-CN)漲5.8%報13.67元，中科三環(000970-CN)漲5.63%報12.01元，英洛華(000795-CN)漲5.49%報5.76元，廈門鎢業(600549-CN)、廣晟有色(600259-CN)、北方稀土(600111-CN)、五礦稀土(000831-CN)等股紛紛上漲超3%。

消息面上，内蒙古自治區政府近日出台《關于加快稀土産業轉型升級的若幹政策》，明确從資金基金支持、原料供給保障、稅收支持、土地支持、電價優惠、創新支持和獎勵7個方面，力促稀土産業向更深層次、更寬領域、更高水平發展。

據了解，内蒙古稀土資源查明儲量居全球首位，位于包頭市的白雲鄂博鐵铌稀土共生礦床，是目前全球最大的稀土礦山。

随着“中國制造2025”戰略的深入實施，明确了稀土材料將在新一代信息技術、高檔數控機床、機器人、航空航天、海洋工程等領域，發揮重要且不可替代的作用。總國稀土行業的發展目标是到2020年行業整體步入以高端應用、高附加值産品為主的發展階段，充分發揮稀土應用功能的戰略價值。作為科技革命和産業變革基石與先導的新材料將扮演愈發重要的作用，一系列助推稀土科技成果轉化的創新機制正逐步完善。比如，通過財稅支持政策，加強稀土與下遊産業對接，擴大稀土材料在新能源汽車，工業機器人、節能環保等領域的應用，擴大高端應用市場。

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