【異動股】房地産板塊午後拉升 榮安地産(000517-CN)漲停

午後，房地産板塊直線拉升，截止發稿，榮安地産(000517-CN)漲停報4.63元，世榮兆業(002016-CN)漲9.22%報14.09元，泰和集團(000732-CN)漲6.13%報31.68元，中交地産(000736-CN)漲5.74%報19.34元，中航地産(000043-CN)、光大嘉寶(600622-CN)、世聯行(002285-CN)、萬通地産(600246-CN)、陽光股份(000608-CN)等漲逾4%，陽光城(000671-CN)、金地集團(600383-CN)、招商蛇口(001979-CN)等股紛紛漲逾2%。

據新華社消息， 春節期間，與多數一二線熱點城市進入“休假模式”不同，不少三四線城市抓住返鄉置業的時機去庫存，樓盤銷售較往年活躍。與此同時，另一些三四線城市由于過去盲目開發，庫存壓力依然較大。有專家認為，精準調控是未來去庫存的方向。

中原地産研究中心統計數據顯示，自春節假期的前一周開始，熱點市場就進入了“休假模式”。2月上旬，一線代表城市成交環比下降33%，二線代表城市環比下降18%。三四線代表城市成交量雖然環比下降9%，但同比上升35%。從網簽數據來看，春節期間，一線、二線城市網簽數據基本暫停，主要以三線、四線城市為主。

中原地産首席分析師張大偉分析認為，2018年春節期間，大部分三四線城市的市場成交均比往年活躍，預計随着去庫存政策繼續深入、基礎設施陸續完善等，今年全國樓市的主要支撐仍然來源于三四線城市。

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