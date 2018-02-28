【異動股】航母概念股直線拉升 航發控制(000738-CN)等股漲停

午後，航母概念股直線拉升，截止發稿，中船科技(600072-CN)漲停報12.40元，航發控制(000738-CN)漲停報15.19元，亞星錨鏈(601890-CN)漲6.2%報6.17元，天海防務(300008-CN)漲6.09%報6.79元，航發科技(600391-CN)漲5.4%報18.15元，江龍船艇(300589-CN)漲5.28%報18.13元，中國動力(600482-CN)漲4.05%報25.95元，中航電子(600372-CN)、中航機電(002013-CN)漲超3%，中國重工(601989-CN)、航發動力(600893-CN)等股均紛紛上漲逾2%。

消息面上，2月27日，負責中國首艘國産航母建造的中國船舶重工集團公開發布“新時代中船重工高質量發展戰略綱要”指出，“以構建中國特色海上現代作戰體系為牽引，加快實現核動力航母、新型核潛艇、安靜型潛艇、水下無人智能對抗體系、水下立體攻防體系和海戰場綜合電子信息系統等攻關突破”。這是中國從事國防工業的國有企業首次明确表示要發展核動力航母。

航母專家表示，可以認為核動力在大型艦船上的應用取得了明顯突破性的進展。

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