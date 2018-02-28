中國2月制造業PMI為50.3% 環比回落1.0%

28日從國家統計局獲悉，2018年2月份，中國制造業采購經理指數(PMI)為50.3%，比上月回落1.0個百分點，制造業總體延續擴張態勢，增速有所放緩。

分企業規模看，大型企業PMI為52.2%，比上月回落0.4個百分點，仍位于擴張區間;中、小型企業PMI為49.0%和44.8%，分别比上月下降1.1和3.7個百分點。

從分類指數看，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生産指數、新訂單指數高于臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低于臨界點。

生産指數為50.7%，雖比上月回落2.8個百分點，仍處于擴張區間，表明受春節假日因素影響，制造業生産增速有所放慢。

新訂單指數為51.0%，比上月回落1.6個百分點，高于臨界點，表明制造業市場需求擴張放緩。

原材料庫存指數為49.3%，比上月回升0.5個百分點，低于臨界點，表明制造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。

從業人員指數為48.1%，比上月下降0.2個百分點，低于臨界點，表明制造業企業用工量減少。

供應商配送時間指數為48.4%，比上月下降0.8個百分點，位于臨界點以下，表明制造業原材料供應商交貨時間放慢。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)