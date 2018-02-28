分析員﹕港股今早低開 三萬一再次好淡方角力戰場

美國股市在當地時間周二出現大幅下跌，三大指數均錄得逾1%跌幅，相信與新任聯儲局主席鮑威爾對未來息口走勢作出較鷹派立場有關。受到美國股市表現疲弱拖累，港股在美預託證券(ADR)紛紛低收，市場人士亦預期今日大市將會低開，而31000點會再次成為好淡雙方角力之處。

道瓊斯指數收市報25410點，跌299點或1.2%，標準普爾指數收市報2744點，跌35點或1.3%，納斯達克指數收市報7330點，跌91點或1.2%。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三國股市均低收，英國富時指數收市報7282點，跌7點或0.1%，德國DAX指數收市報12490點，跌36點或0.3%，法國CAC指數收市報5343點，跌0.3%或0.01%。

港股在美預託證券(ADR)走勢紛紛向下，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報73.53元，較本港收市價低0.4%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.4元，較本港收市價低1.9%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.36元，較本港收市價低2.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股ADR折合收市報23.28元，較本港收市價低1.4%。

由於鮑威爾對未來息口走勢發表較強硬言論，觸發美國十年期國債孳息率再次迫近2.9厘，相信今日對息口走勢較敏感如地產﹑公用股均會受壓。銀行股表現則要視乎市場氣氛。

時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市將會低開，31000點會再次成為好淡雙方角力戰場，走勢會較為反覆，惟他提醒投資者，目前無需要對大市走勢過份看淡或是樂觀，建議投資者可以在低位時買貨。

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