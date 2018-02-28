港股ADR全跌 騰訊(00700-HK)失守440

聯儲局主席鮑威爾的講話後，大多數美國國債孳息率擴大升幅，聯邦基金利率期貨變動不大，反映聯儲局下月加息機會是97%，同時，促使投資者要為美國今年可能加息4次作準備，不利投資情緒。美股反覆回落，港股ADR指數按比例計算，收報31041點，跌227點，跌0.73%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報439.53元，較港收市跌6.47元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報78.53元，較港收市跌0.07元；港交所(00388-HK)ADR收報289.24元，較港收市跌00.56元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.28元，較港收市跌0.32元。

內銀股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.28元，較港收市跌0.1元；工商銀行(01039-HK)ADR收報6.82元，較港收市跌0.08元。

中海油(00883-HK)ADR收報11.4元，較港收市跌0.22元；中石油(00857-HK)ADR收報5.5元，較港收市跌0.12元；中石化(00386-HK)ADR收報6.36元，較港收市跌0.14元。



中移動(00941-HK)ADR收報73.54元，較港收市跌0.31元；聯通(00762-HK)ADR收報10.03元，較港收市跌0.09元；中電信(00728-HK)ADR收報3.43元，較港收市跌0.04元。

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