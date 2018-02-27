◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 富邦H股正2 元大中型100 日馳 昶和 大飲 新光金 味全 富邦NASDAQ反1 富邦科技 信昌化 大統染 天仁 宏洲 正道 元大台商50 佳大 海悅 宏亞 嘉裕 友旺 富邦摩台 世紀鋼 銘旺科 立益 東華 同開 富邦發達 威盛 卓越 昶和 大東 悠克 富邦金融 銘旺科 統領 大統染 立益 元大MSCI台灣 麗臺 元禎 佳和 永豐臺灣加權 智原 展宇 昶和 國泰日經225 蔚華科 申豐 三洋紡 元大日經225 嘉威 海悅 瑞利 元大美債7-10正2 世芯-KY 隴華 樂士 元大美債7-10反1 達運 拓凱 正峰新 元大S&P日圓反1 捷泰 傳奇 億泰 富邦歐洲 杜康-DR 東科-KY 毛寶 FH彭博高收益債 陽光能源-DR 迎廣 燁興 FH彭博新興債 華友聯 中鴻 味全 裕豐 聚亨 宏洲 皇昌 千興 嘉裕 遠雄來 威致 東華 夏都 首利 大東 新天地 麗正 立益 欣欣 東訊 佳和 統領 華泰 昶和 客思達-KY 茂矽 三洋紡 阿瘦 錸德 瑞利 晨訊科-DR 廷鑫 樂士 一零四 倫飛 正峰新 新海 威盛 億泰 欣高 銘旺科 毛寶 台數科 統懋 燁興 南六 翔耀 中鴻 基勝-KY 太空梭 聚亨 威宏-KY 新利虹 千興 波力-KY 華映 威致 政伸 吉祥全 南港 吉源-KY 憶聲 首利 科風 麗正 建碁 東訊 和鑫 華泰 力特 茂矽 喬鼎 錸德 正達 廷鑫 晟鈦 倫飛 新世紀 威盛 誠創 銘旺科 嘉威 統懋 力銘 翔耀 亞太電 太空梭 達能 新利虹 清惠 華映 慧友 吉祥全 捷泰 憶聲 互億 科風 天瀚 建碁 迅杰 和鑫 華上 力特 元晶 喬鼎 華冠 正達 裕豐 晟鈦 寶徠 新世紀 日勝生 誠創 台船 嘉威 東森 力銘 台南-KY 亞太電 康師傅-DR 達能 聖馬丁-DR 清惠 神州-DR 慧友 耀傑-DR 捷泰 同方友友-DR 互億 晨訊科-DR 天瀚 友佳-DR 迅杰 陽光能源-DR 華上 精熙-DR 元晶 中福 華冠 雷虎 裕豐 中視 寶徠 秋雨 日勝生 慶豐富 台船 東森 夏都 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富