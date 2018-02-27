新光金去年獲利大躍進年增120% 今年淨值可望增198億元再進補

新光金控 (2888-TW) 今 (27) 日召開董事會，通過去年財報，合併總資產達 3 兆 3844 億元，年增 7.18%，累計合併稅後淨利為 112.19 億元，年增 120%，每股稅後盈餘 (EPS) 達 1.05 元；此外，今年九號公報上路後，新光金帳列合併股東權益金額 (淨值) 較去年底增加約新台幣 198 億元，將對該公司營運再度進補。

新光金去年財報顯示，去年累計合併稅後淨利為 112.19 億元，年增 120%，每股稅後盈餘 (EPS) 達 1.05 元，其他綜合損益為 92.91 億元，合併綜合損益總額為 205.10 億元，使歸屬於該公司業主權益達 1413 億元，年增 16.39%，每股淨值為 13.80 元。

其中，新壽去年投資繳出好成績，全年利息收入高達 772.3 億元入袋，年增近 10%，挹注去年度稅後淨利 69.84 億元、綜合淨利達 167.83 億元，年增逾 70 億元，是新光金去年扭轉在金控中營運吊車尾的一大重要因素，也讓新光金去年獲利排名躍升到中段班。

新壽去年度保費收入達 2767 億元，年成長 5.7%，負債成本較前一年降低 14 bps 至 4.23%。

另一子公司新光銀行資產突破 8000 億元，股東權益也較前一年同期增加 6.69%、達 525 億，雖然利差持續縮小，但在有效提高資金運用效益且嚴格控管成本策略下，提存前淨收益年成長 6.88 億元，累計合併稅後淨利達 40.59 億元。

新光金元月獲利暴衝，以稅後獲利 103.08 億元、每股稅後盈餘（EPS）達 0.99 元，拿下金控元月獲利亞軍，也是新光金史上最佳單月成績，光是子公司新光人壽元月稅後獲利就達 96.37 億元，估計 2 月會認列一次性所得稅利益，金額初估有 20 多億元。

展望 2018 年，新光金表示，為因應數位金融時代帶來破壞式的創新，以及金融消費模式產生巨變，該公司特以「數位新光，行動引航」為發展策略主軸。

新光金進一步表示，該公司預計 5 月於新光摩天大樓旁的大亞一樓推出「新光樂活未來館」與「香咖大道」，館中除設有速食店、咖啡店、超商、食堂外，更將設置新光銀行的「數位分行」與人壽的「保險小舖」，推出新型態的保險行銷方式，期能透過數位科技與悠閒的休憩氛圍，發展出更貼近客戶需求的互動模式。