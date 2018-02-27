外籍看護推老爺爺去買彩券 獲500元分紅金 竟幸運刮中百萬元

根據台彩統計，至 2 月 27 日止，「百萬年終獎金」刮刮樂 100 個頭獎 100 萬元，目前已刮出 18 個，其中在新竹縣就有一名外籍看護，推著年邁老爺爺到彩券行玩刮刮樂，獲得老爺爺給的 500 元分紅金後，買了一張刮刮樂，結果竟幸運刮中百萬元頭獎。

根據彩券行店員轉述，外籍看護平常都會推著老爺爺到店裡玩刮刮樂，而刮出大獎的當天，看護和老爺爺一起到了店裡，由於老爺爺是熟客，每次買刮刮樂都是 5 張連號一起買，然後慢慢在店裡邊跟店員聊天邊刮，當天他運氣相當好，一共刮出 1500 元後，給了 500 元讓看護自己購買刮刮樂，希望她能中大獎。

而看護隨即挑了一張「百萬年終獎金」刮刮樂，結果刮完很驚訝的跟爺爺說：「爺爺我中了！」確認後發現刮出頭獎 100 萬元，爺爺很開心地對看護說：「這個都是你的喔。」

爺爺跟投注站站店員說，看護已經陪著他很多年，很擔心若他不在了，看護以後不知道該何去何從，如今中了 100 萬，看護之後就能回家鄉好好的過日子，因為他看待這位看護，就像是自己的女兒了，而在場的人也紛紛表示，爺爺與看護兩人都是很有福氣的人，很為他們感到開心。

另外，幸運刮中百萬元獎金，還有一名位在苗栗的中年男子，根據彩券行描述，這位中年男子平常沒有買彩券習慣，是在朋友不斷邀約才到彩券行，而進到彩券行時，看到有流浪狗躲在騎樓，就順便將手上打包的菜分給流浪狗吃，接著進到店裡買一本每張售價 500 元的金犬獎刮刮樂，刮出幾張獎金後，決定繼續拚大獎。

因此這名中年男子又陸續買了 2 張 1000 元跟 5 張 2000 元刮刮樂，沒想到刮第一張 2000 元刮刮樂時就中了 100 萬，起初以為自己中 10 萬，不過跟店家確認後發現是 100 萬，便開心的大叫，店家告訴他，一定是他剛剛幫助流浪狗好心有好報，中獎人也說：「真的是好狗運，以後一定要常做善事。」

根據台彩統計，「2000 萬開運發財金」刮刮樂共有 3 個 2000 萬、200 個 100 萬，統計至 2 月 27 日為止，已刮出 1 個 2000 萬、33 個 100 萬。