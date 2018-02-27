亞電去年EPS 1.21元 近6年新高 每股擬配0.5元現金股利

軟板上游基材廠亞電 (4939-TW) 去年財報出爐，營收為 16.03 億元，稅後純益 1.19 億元，年增 8.3 倍，每股純益為 1.21 元，創近 6 年新高，公司董事會決議，擬對去年盈餘配發每股 0.5 元現金股利。

亞電去年獲利為近 6 年最佳，公司並看好今年起高頻、無線充電基材及車載的應用，包括高頻、超薄型、自製型基板、車載、導熱、無線充電等各項材料都可做改良開發，做為未來推廣的主軸。

亞電去年營收 16.03 億元，年增 11.95%，毛利率 22.09%，年增 3.14 個百分點，稅後純益 1.19 億元，年增率 8.3 倍，每股純益為 1.21 元。

亞電去年第 4 季營收 4.4 億元，毛利率 24.5%，季增 3.96 個百分點，年增 7.57 個百分點，稅後純益 2745 萬元，季減 39.5%，年減 48.45%，單季每股純益 0.28 元。

亞電去年營收比重為黃色覆蓋膜 43%、補強板和複合膜 18.7%、黑色覆蓋膜 15.4% 及其他 22.9％。亞電去年年底反映原物料調漲價格，2018 第 1 季起效益逐步顯現，展望 2018 年，公司表示積極布局新材料及 5G 商機， 產品都位於未來趨勢軌道上，在產品調漲產品效應下，今年 1 月營收 1.51 億元，年增 50.65%。

亞電將於 5 月 24 日召開股東會討論去年股息配發案。