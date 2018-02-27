聯廣重啟上市承銷程序 3/5起競拍

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 初次上市募資競拍流標，上市時程因此延後，聯廣今 (27) 日宣布，重啟上市承銷程序，將向公會申請相關作業，考量市場環境等客觀因素，採競價拍賣暨公開申購方式進行承銷，預計競拍期間為 3 月 5 日至 3 月 7 日。

聯廣日前初次上市前公開承銷辦理現增發行新股 6500 張，其中 4680 張採競價拍賣，競拍從 1 月 2 日起至 4 日止，每股底價 47.3 元，但證交所於 1 月 5 日公告，合格標單僅 4308 張，未達競拍承銷數量 4680 張，因此不辦理開標。

在此次啟動上市承銷程序前，聯廣也於日前宣布，董事會決議放寬現增發行新股供初次上市前公開承銷的授權價格區間，擬現增發行普通股 6500 張，除員工認購股數外，公開銷售股數 5850 張，目前暫訂每股新台幣 40 至 70 元，惟實際發行價格，仍得視市場狀況及興櫃股價，與承銷商共同議定。

聯廣於 2016 年 11 月登錄興櫃，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，為本土營收最高的大型綜合廣告代理商，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，營收占比分別為 36%、33%、5% 及 6%，為國內首家以文創事業申請上市的廣告傳播文創公司。

聯廣去年前 3 季合併營收為 17.54 億元，與去年同期相近，毛利率 24.83%，年減 1.64 個百分點，營益率 4.82%，年增 1.26 個百分點；稅後純益 6819.7 萬元，年增 52.15%，每股純益 2.27 元。

聯廣日 K 線圖



