27日人民幣中間價升值232基點 創近1個月最大升幅

新浪外匯訊 2 月 27 日，人民幣兌美元中間價報 6.3146，大幅升值 232 個基點，升幅創 2018 年 2 月 1 日以來最大。

隔夜市場，美元指數一度衝上 90 關口上方，後回落，截至北京時間 07：30 報 89.8957。美聯儲新主席鮑威爾將於週二（2 月 27 日）在國會就貨幣政策進行作證。隨著美國通脹近期走高，美聯儲將加速收緊貨幣政策的預期不斷升溫。但也有分析人士認為，不要指望向來謹慎的鮑威爾會在上任後的首次公開講話中傳達出明顯的政策線索。

昨日，人民幣對美元即期匯率收盤大漲 310 基點。市場人士表示，由於美聯儲議息臨近，美元未必會進一步走弱，但仍缺乏大幅上行動力，人民幣匯率面臨的外部壓力有限，經濟基本面向好、匯率預期趨穩也支持人民幣匯率保持穩定；在經歷年初較快升值後，預計未來人民幣匯率雙向浮動彈性將增強。

專家及分析人士也認為，目前，市場對人民幣匯率預期趨穩，在人民幣匯率雙向浮動彈性顯著增強下，短期內跨境資金流動保持基本平衡格局。

國家外匯局發言人在昨日指出，近一段時期，國內經濟穩中向好勢頭更加明顯，市場對各主要貨幣走勢看法合理分化、預期趨穩，人民幣匯率呈現有升有貶、雙向波動的態勢，推動我國跨境資金流動更加穩定，外匯市場基本實現自求平衡。未來，隨著我國供給側結構性改革深入推進，國內經濟結構進一步優化，內生增長動力逐步增強，我國經濟將保持平穩較快增長。同時，世界經濟總體延續復甦態勢，但國際金融運行以及主要發達經濟體貨幣政策正常化仍存在不穩定和不確定因素。上述國內外環境將使得人民幣匯率雙向波動成為常態，並且總體能夠在合理均衡水平上保持基本穩定，為中長期我國跨境資金雙向流動、總體平衡創造有利條件。