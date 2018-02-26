【港股解碼】光線傳媒：未來的2018，可以超過華誼嗎？

1998年，華誼兄弟(300027.SZ)試水電影行業，這一年，光線傳媒(300251.SZ)剛剛成立；2009年華誼兄弟上市，三年之前，光線才開始踏足電影行業......

設置導演工作室、培養大明星、設計貼片廣告、建立電影企業的現代企業制度，華誼兄弟在電影行業內無疑有著開拓者的地位。光線則靠娛樂業與電視節目起家，在電影業務方面似乎有很長一段時間都是華誼背後亦步亦趨的小弟，卻在2016年幾乎要趕上華誼，那麽已經過去的2017年，在未來的2018年，光線能否跑過華誼呢？

電影業務：提上日程

華誼兄弟在廣告業駐足的時間十分短暫，自1994年成立4年之後，便轉戰電影行業；光線傳媒踏足電影圈還要比華誼晚很多。或許因爲王長田此前是一個很正統的新聞工作者，光線傳媒在新聞領域停留了很長的時間。

1996-1999年期間，制播分離的政策思路在中國市場初步形成，但是第一個吃螃蟹的人似乎還在海邊試探。直到1999年，光線傳媒推出《中國娛樂報道》，適時填補了電視娛樂節目在制播分離背景下巨大的市場空缺。同時，《中國娛樂報道》也表現不凡，從1999年7月1日開播到10月，播出該欄目的電視台已由最初的二十幾家迅速增長到近百家。正確的決策讓其業務在前五年迅速擴張：1999年收入僅300萬元，2000年收入3000萬元，2001年收入1億元，2002年收入1.5億元，2003年收入2.5億元。

《中國娛樂報道》的成功，讓光線傳媒嘗到了甜頭，接著，光線傳媒又連續推出《中國網絡報道》、《中國音樂風雲榜》等欄目，陸續做了不少電視節目。如果光線傳媒一直混迹電視節目市場，成爲像如今上海燦星那樣的公司也不錯，但是市場是不斷變化的，命運是不可揣測的。

轉折起源于2006年，國內電視行業遭遇危機，各大賣場平板電視價格狂跌，移動市場正在崛起，而衆多電視節目制作公司亦受到了影響。光線傳媒在這樣的時刻中，找到了電影這塊新的市場。

光線特色：強大的發行網絡

自光線2006年開始涉足電影業務之後，似乎一直表現平平，難見佳績，直到2012年《泰囧》成爲一匹黑馬，依靠12.7億的票房成爲當時中國電影史上“最賣座”的電影，才讓王長田松了一口氣，而至此之後，電影業務在光線的比重之中也開始逐漸擴大。

若要論光線在電影業務方面的與衆不同，則不能繞開其強大的發行網絡。光線本就有著豐厚的傳媒背景，同時在這樣的媒體性質的基礎上，光線建立了全國最大的地面發行網絡，派出發行人員每日駐守在全國票房最高的城市，不斷進行貼近式網絡化營銷。而這樣的發行矩陣也幫助光線傳媒獲得了許多大片的發行權，即收獲了利益，也獲得了行業地位。

同時，光線傳媒也是在電影發行的窗口期進行較早試水的電影企業之一。隨著優酷、愛奇藝、騰訊等視頻播出平台的興起，人們對于在網絡上觀看電影感覺更加習慣，而電影發行的窗口期也在隨之改變。

在2015年，光線傳媒的青春片《左耳》拿下了4.6億的票房，同時，光線做出了大膽舉動，在實體院線仍保持每天近1000萬票房增勢的情形下，在實體院線播放影片的同時，將《左耳》以“零窗口期”的營銷方式通過網絡院線上映。實現了交叉形式的影院與視頻播出平台同步上映。而這樣的模式，在未來的中國電影市場或許會變得越來越常見。

光線的2017：

光線傳媒2017年年度業績預告

來源：深圳證券交易所

2018年1月29日，光線傳媒發布了其2017年業績預告。根據預告顯示，在2017年，光線傳媒錄得歸屬于上市公司股東淨利潤7.9億-8.5億元人民幣，相比于2016年同比增長7%-15%。

相比于2016年，光線傳媒在本期內錄得的電視劇與電影業務均出現了小幅下降。在電影業務方面，光線傳媒參與投資、發行並計入本期的票房的影片共有十五部。其中，《少年》和《你的名字》均是在2016年上映並有部分票房計入本期內的影片。其中還是開年的《大鬧天竺》票房最高，爲7.5億，其余比較火熱的《嫌疑人X的獻身》、《春嬌救志明》、《大護法》、《三生三世十裏桃花》、《縫紉機樂隊》的票房分別爲4.02億、1.76億、0.87億、5.35億、4.57億。

2016年的光線，依靠年初的的一部《美人魚》（34億票房）便站在了高位，而在2017年比較可惜的是，沒有一部電影票房過10億。不過光線出品依舊體量巨大，上述電影的穩定表現可以使得光線的電影業務在本期內依舊實現盈利，不至于虧損。

如果說，在2017年末，華誼前有《摔跤吧！爸爸》、《西遊伏妖篇》壓陣，後又依靠票房分別超過14億、17億的《芳華》和《致前任3：再見前任》救急，那麽光線在2017年則沒有那麽幸運。2018年，正好是光線傳媒成立二十周年，在這個周年慶裏，光線的運氣會如何呢？

作者：施琳慧

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