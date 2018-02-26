土銀今年聚焦6大方向 力拚達成3目標

土地銀行今 (26) 日舉行 2018 年行務會議，土銀董事長凌忠嫄表示，今 (2018) 年將聚焦 6 大營運重點，包括研發金融創新商品及服務、推動五加二新創重點產業、提供綠色金融服務、推動都市更新與危老建築融資服務、推展行動支付以及落實防制洗錢，並力拼達成存放款利息收入、手續費收入和財務操作收入三足鼎立的目標。

凌忠嫄指出，新政府上任迄今，土地銀行配合政府發展 5+2 產業創新計畫、加速都市更新以及推動新南向政策，其中也積極規劃籌設馬來西亞、菲律賓及澳洲等地區海外據點，並獲主管機關核准。

另外，凌忠嫄說，面對金融科技迅速發展，土銀未來將積極推出創新商品與服務，增強自身競爭優勢，目前行政院已將行動支付發展列為重要政策，土銀會持續推動數位金融服務創新，積極發展臺灣 Pay 等行動支付工具及開發創新性金融商品。

至於近年來國際防恐、反避稅及防制洗錢法規趨嚴，財政部督導公股強化公司治理，提升內稽內控，土地銀行也會將法令遵循制度作為治理核心要務，建立遵法的組織文化。

土地銀行總經理黃忠銘則表示，土銀去年經營績效超越預算目標，存款結構改善，並連續第 7 年稅前盈餘破百億元，達到法定預算目標 132%，逾放比率 0.19%。展望今年，營運重點將聚焦在研發金融創新商品及服務、推動五加二新創重點產業、推動都市更新與危老建築融資服務、推展行動支付及數位金融服務，打造數位化金融環境，以及強化內部控制、落實防制洗錢及打擊資恐作業等。

黃忠銘指出，接下來土銀會持續調整存款結構，擴大存放款利差，衝刺信用卡發卡量，並積極拓展信託、財富管理、個人金融、電子金融等業務，同時多元化布局投資部位，以增加財務操作方面收益，期許今年能達成存放款利息收入、手續費收入及財務操作收入三足鼎立的目標。