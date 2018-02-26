人民銀行清理規章、規範性文件 現行有效規章61件

中國人民銀行26日發布中國人民銀行令〔2018〕第1号和中國人民銀行公告〔2018〕第2号，對2017年12月31日前發布的規章進行了全面清理，對規範性文件進行了清理。記者統計，清理後中國人民銀行現行有效的規章共61件，主要規範性文件386件。

此舉旨在落實《國務院辦公廳關于進一步做好“放管服”改革涉及的規章、規範性文件清理工作的通知》(國辦發〔2017〕40号)要求。

廢止的規章有5件，包括外商投資企業外匯登記管理暫行辦法((96)匯資函字第187号文印發)、境内機構外币現鈔收付管理暫行辦法((96)匯管函字第211号文印發)、有價單證及重要空白憑證管理辦法(銀發〔1997〕163号文印發)、國内信用證結算辦法(銀發〔1997〕265号文印發)、裝幀流通人民币管理辦法(中國人民銀行令〔2005〕第4号發布，中國人民銀行令〔2016〕第1号修訂)。

廢止的規範性文件有35件，包括《關于加強商業匯票管理 促進商業匯票發展的通知》(銀發〔1998〕229号)、中國人民銀行公告〔2002〕第5号(關于全國銀行間債券市場準入事宜)(中國人民銀行公告〔2002〕第5号)等。

來源：中國證券網

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