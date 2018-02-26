【公告解讀】新創建(00659-HK)中期業績走樣 巴士業務少賺逾5成

新創建集團(00659-HK)最廣為熟悉的業務，肯定是其交通業務，特別是巴士業務。新創建在截至2017年底的現財政年度中期業績內指出，來自公共巴士同務盈利按年大跌56%至1.086億元。而促使新創建巴士服務盈利倒退，與港鐵觀塘延線及南港島線開幕後，新創建旗下的專營巴士服務載客量下跌6%。就算受惠於燃油成本在對沖安排下有下降，可是受到載客量減少，以及經營成本持續增加巴士服務盈利收入倒退。

新創建整體交通業務，在期內應佔溢利則增加了5%至1.31億元。來自整體交通業務溢利貢獻增加，與新創建交通業務成為新創建全資附屬公司後，提供額外溢利貢獻有關。

其實交通業務僅是包括設施管理等，為服務業務其中一環。「免稅」店正是新創建旗下有關業務之一。整項服務業務錄得營溢利為6.568億元，按年下跌34%，其中設施管理業由盈轉虧，「免稅」店業務受到2017年新專營權合約生效以來，業務利潤率進一步受壓，加上旅客消費力仍然疲弱，所以「免稅」店業務由盈轉虧。另一導致管理設施業務由盈轉虧的原因，與新創建擁有40%權益的港怡醫院從去年3月下旬開始營運後，仍然錄得虧損有關。

反而基建業務在現財政年度上半年表現不俗，不論是道路﹑環境﹑物流或是航空，應佔經營溢利均有增加。其中航空業務的增長最理想，達到67%，惟道路業務仍是最大經營溢利來源，達到10.27億元，按年增加40%。

新創建中期股東應佔溢利為24.781億元，按年下跌4.7%，派中期息0.32元。新創建在今午公布中期業績後，股價升轉跌，收市報14.7元，跌3.3%。

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