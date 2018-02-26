2018年中國資産證券化年會將于4月14日-15日在京召開

據中新網消息，2018中國資産證券化年會將于4月14日-15日在北京召開。會議以“聚焦：新形勢下的資産證券化使命”為主題，旨在資管新政的大背景下促進行業發展，推動資産證券化重構金融與實體經濟新鏈接，化解企業融資難題，預計屆時參會企業規模預計將達1500家。

本屆年會將更廣發邀請國内外知名專家和政府有關部門、相關協會與機構、行業相關重點企業等分别圍繞焦點問題作深入探讨與交流。年會圍繞主題將邀請6位權威嘉賓主題演講，2場特别圓桌論壇，6個分會場圍繞行業20個行業發展熱點議題展開讨論。

據悉，2018年年會將成為國内資産證券化行業發展的新起點，本屆年會與上屆相比有三大亮點――首先“資産證券化促進地方經濟發展”圓桌論壇將邀請廣州、成都、蕪湖、三亞、撫順等金融局(辦)負責人解讀政策、探讨資産證券化與地區經濟發展融合發展;其次，年會上成立2018“百城萬企行”專業機構聯盟;再次，年會將對2017中國資産證券化綜合發展指數前十強頒獎。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)