信義玻璃(00868-HK)欲在海外建多條玻璃生産線

信義玻璃(00868-HK)公告稱，集團截至2017年12月31日止年度股本權益持有人應佔溢利40.13億港元，同比增加24.9%，擬派末期股息28.0港仙/股。

同時公告中還提到，集團對浮法玻璃市場以及平均售價在可見未來會繼續得到改善，抱持樂觀態度。雖然業界預期全國浮法玻璃産能于2018年將進一步下跌，但集團會採取審慎靈活策略來應變浮法玻璃産能下降及純鹼價變動。

集團計劃支持中國政府的中國西部經濟發展計劃，并根據海外投資計劃已合資格于中國西部廣西壯族自治區興建特種浮法玻璃生産線。因此，集團計劃于該地興建汽車玻璃生産線。

另外，集團于馬來西亞的首條浮法玻璃生産線開始營運，為其首個海外項目。該項目為推動集團于該地區之日後發展及促進特定交易奠定基礎，同時減低生産成本。集團正于馬來西亞馬六甲的第二期項目建造兩條優質浮法玻璃生産線。公司亦正計劃于馬來西亞建造第叁期項目。未來的新生産線將使集團能通過優惠進口稅務待遇及适當定價策略，更好地服務于東盟、印度、韓國及台灣客戶，而更短的運輸距離亦有利于亞洲以外的客戶。

此外，集團正計劃擴展其生産網絡到亞洲以外的地區。公司計劃于加拿大安大略省南部興建兩條優質浮法玻璃生産線，以擴展公司的産品覆蓋範圍至北美。集團將繼續确保分配充足資源供産品研發、提升産品質量、推出新産品、開拓新市場、提高生産效率及進行員工培訓，以維持其競争力，并最終提高其盈利能力。

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