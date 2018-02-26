江南布衣(03306-HK)中期多賺36.8%至3.12億元

江南布衣(03306-HK)公布，截至2017年12月31日止6個月，集團收入約16.54億元人民币(單位下同)，同比增長26.2%；歸屬于公司股東的利潤約3.12億元，同比增長36.8%；每股基本盈利0.61元，擬派中期息每股0.2元。

集團在全球經營的獨立實體零售店總數由2017年6月30日的1591家增加至2017年12月31日的1768家，加之分布在海外的80個銷售點，公司的零售網絡覆蓋中國内地所有省、自治區和直轄市及全球其他17個國家和地區。集團2018上半財年零售店鋪可比同店增長達到10.3%。

于2017年12月31日，集團已經擁有線下渠道會員逾240萬個，其中微信帳戶數逾190萬個。于2018上半財年，公司會員所貢獻的零售額占零售總額的67.4%。

于2017年，集團的活躍會員賬戶數目逾29萬個，2017年購買總額超過5000元的會員賬戶數目逾14.0萬個，其消費零售額亦達到16.7億元。

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