中國保監會連發三張監管函，加強保險資金境外投資管理

中國保監會周六早間連發三張監管函，加強保險資金的境外投資管理。

根據保監會發布的通知，中再資產管理股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司和中國平安人壽保險股份有限公司三家公司收到了保監會的監管函。

監管函稱，三家公司近期的境外投資業務違反了《保險資金境外投資管理暫行辦法實施細則》；其中，後兩家系違反了細則中關於可投資國家或者地區的相關規定。

保監會要求三家公司採取有效措施，制定切實可行的整改方案，對違規內容進行整改，確保投資符合規定。

保監會並要求三家公司，增強依法合規意識，嚴格遵守國家境外投資政策和保險資金境外投資監管規定，合規審慎開展境外投資業務。

中國保監會此舉顯示其持續收緊對保險企業的監管。

保監會昨日宣布對安邦保險集團股份有限公司實施接管，因其存在違反法律法規的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力。

近幾年隨著中國保險資金規模不斷增加，保險企業資產急劇擴張，開始密集進行海內外收購，引發各界關注。為防範風險，中國的監管層開始收緊保險資金對外投資的口子。

2017年5月份起，中國保監會開展了保險資金運用風險排查，並於2018年1月發布《保險資金運用管理辦法》；該新規將取代已經實施7年的《保險資金運用管理暫行辦法》，自2018年4月1日起實施。

針對險資境外投資收購，上述辦法要求，險資運用須以服務保險業為主要目標，明確險資從事境外投資應符合保監會、央行和國家外管局的相關規定；同時，險企股東不得違法違規干預保險資金運用。

截至2017年末，中國保險業資產總規模同比上漲10.80%，至人民幣16.75萬億元；同時，保險機構資金運用餘額為14.92萬億元，同比上漲11.42%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)