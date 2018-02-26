【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，因美聯儲官員講話緩解了對今年加息路徑的擔憂，及科技股持續走強。道瓊斯指數上升 1.4% 至 25,310 點；標準普爾指數上升 1.6% 至 2,747 點；納斯達克指數上升 1.8% 至 7,337 點。

油價上週五上升，因利比亞油田關閉及沙特油長預計油市庫存將繼續下降，紐約 4 月期油上升 1.2% 至每桶 63.55 美元。金價下跌，紐約 4 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,330.3 美元。

香港和內地股市上週五上升。造紙、基礎金屬、煤炭及水泥股漲幅較大；消費股普遍跑輸大市。個股方面，聯合能源（467.HK）公佈 2017 年股東應佔溢利同比增長 36.4%，股價上升 6.5%；百盛集團（3368.HK）公佈 2017 年股東應佔核心虧損大幅收窄，但股價下跌 6.5%；REF Holdings (1631.HK) 發佈盈利預喜，股價大升 14.0%；黎氏企業（2266.HK） 股價大跌 12.4%，公司於盤後發佈澄清公告表示若干股東向證監會之申訴並無根據。恒生指數上升 1.0% 至 31,267 點，國企指數上升 1.6% 至 12,735 點，香港股市成交金額減少 14.4% 至 1,033 億港元。上證綜合指數上升 0.6% 至 3,289 點，滬深兩市成交金額增加 2.1% 至 3,318 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 卜蜂蓮花（121.HK）公佈 2017 年業績，收入為 96.6 億元人民幣，同比倒退 4.3%，但受惠於其他虧損淨額大幅減少、及經營費用下降，公司扭虧為盈錄得股東應佔溢利 1.8 億元人民幣（去年虧損 5.4 億元人民幣）。現價相當於 13.3 倍 2017 年市盈率。

◇ 滉達富控股（1348.HK）將向中泰國際、泰富資本及旺佳集團以每股 0.35 港元（較最後收盤價折讓 40.7%）合共發行 22.8 億股（相當於現有股本 154.9%），淨集資額 7.9 億港元，其中 1.3 億港元將用於收購中泰國際融資及中泰國際資產管理、餘款將用於擴充金融服務業務及一般營運資金。同時，新主要股東將向所有滉達富股東提出以每股 0.71 港元（較最後收盤價溢價 20.3%）之私有化要約，但無意將公司私有化。

◇ 賓仕國際（1705.HK）為香港食品及飲料公司（前者主要產品為味覺糖；後者主要品牌為天仁茗茶，市場份額約 24.3%），主要業務包括分銷及零售，後者之收益佔比從 2015 財年之 14.4% 上升至 2018 財年首 5 個月之 43.3%。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），公司收益分別為 2.8、3.0 及 3.7 億港元；股東應佔溢利分別為 1,367、1,981 及 2,736 萬港元。2018 財年首五個月（截止 2017 年 8 月 31 日）公司收益同比增長 20.2%，而核心股東應佔溢利為 1,243 萬港元（不包括上市開支 618 萬港元），按年大增 68.3%。公司今天起至 3 月 6 日招股，預計 3 月 14 日上市，招股價介乎 0.8-1.0 港元，淨集資額約 6,280 萬港元（招股價中位數），市值介乎 3.2-4.0 億港元，相當於約 11.7-14.6 倍 2017 財年市盈率。

◇ 新豐泰（1771.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將不低於 2016 年的 280% 至約 1.3 億元人民幣（上半年按年急增 3.1 倍至 7,042 萬元人民幣），主要受惠於新車銷售盈利顯著增長、售後及延伸業務表現持續提升、及品牌組合及網點佈局優勢持續顯現。現價相當於約 4.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 長城汽車（2333.HK）與寶馬簽署意向書，對以合資公司形式在新能源汽車領域開展合作的前景和可行性進行評估，但投資規模、商業模式等細節尚未確定。公司預計對 2018 年經營業績和財務狀況不會構成影響。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)