滉達富(01348-HK)控股權易手 中泰金融國際入主

中泰金融國際公布，旗下中泰國際投資集團連同其一致行動人士計劃通過認購新股及全面收購方式收購滉達富控股(01348-HK)，涉資約21億元。

中泰國際投資集團連同其一致行動人士同意認購滉達富22.83億股，每股認購價0.35元，涉資約8億元。每股認購價較周五收市價0.59元，折讓約40.68%。緊隨股份認購完成後，中泰國際投資集團及其一致行動人士將持有滉達富經擴大已發行股本約60.77%。

根據收購守則，中泰國際投資集團須就滉達富已發行股份、期權及可換股票據作出無條件強制性現金要約，每股股份要約價0.71元，涉及要約總值最多約13億元。

中泰國際投資集團擬於要約完成後維持滉達富的上市地位。

中泰金融國際又會向滉達富注入資產，包括以1.02億元和3,000萬元出售中泰國際資產管理和中泰國際融資予滉達富。

滉達富本身透過旗下的高誠集團(CROSBY)提供證券經紀、證券孖展融資、投資顧問等業務，中泰金融國際欲利用高誠集團品牌，配合本身中國業務產生協同效應，在海外市場開拓業務。

滉達富指，配股所得其中約5.5億元將用作擴充高誠集團之金融服務業務，包括為首次公開招股項目及上市公司集資提供資金以擴充其證券孖展融資業務、包銷及配售證券業務。

此外，該集團預期滬港通及深港通、一帶一路及香港近期有關上市改革產生大量業務機會，故有關款項將用於發展與潛在首次公開招股前期項目或其他投資項目有關的資本投資業務。

滉達富主要透過旗下的高誠集團(CROSBY)提供證券經紀、證券孖展融資、投資顧問、企業融資顧問及資產管理服務，以及從事玩具製造及銷售。

中泰金融國際的母公司中泰證券是中國領先的綜合金融集團，在全國28個省、市或自治區設有逾250個辦事處。

中泰證券現由六家國有企業合共持有約69.04%，包括由萊蕪鋼鐵集團持有約45.92%、由兗礦集團持有約7.3%、由濟鋼集團持有約5.61%、由山東省魯信投資控股集團持有約4.43%、由新汶礦業集團有限責任公司持有約3.85%，及山東省國有資產投資控股持有約1.93%。除萊蕪鋼鐵之外，上文所述持有中泰證券之權益的各家國有企業最終由山東省國資委持有70%及由山東省社會保障基金理事會持有30%。萊蕪鋼鐵由福建興銀股權投資管理有限公司持有20%，另由山東鋼鐵集團持有80%，而山東鋼鐵集團則由山東省國資委持有70%及由山東社保會持有30%。中泰證券之已發行股本餘下的30.96%現由34名少數企業股東持有，而彼等各自均持有中泰證券由0.02%至3.85%不等的股權。

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