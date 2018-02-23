【港股收評】狗年首周有進賬 內房股令人眼前一亮

從過往的歷史得知，股市在狗年是相當波動，恆生指數在紀錄以來，過去四個狗年，兩升兩跌，升也好跌也好，全年幅度均是三成以上。踏入新的狗年，大市果然相當波動，剛過去的四個交易日，亦是兩升兩跌，幸好升的點數多於跌的跌數，總計下來大市在狗年第一周錄得近0.5%升幅。既非太好，亦非太差，可是過程中走勢相當反覆，心機較差的投資者未必可以承受得到。不知道狗年餘下200多個交易日會持續波動，可是投資者要有心理預備，就是狗年的港股表現不如會雞年一樣「一飛衝天去」，所以不要太心雄，太冒進，讓自己失去調整投資組合的機會。

恆生指數收市報31267點，升301點；國企指數收市報12735點，升206點，成交額為1033.32億元。

就如今午文章所說，今日大市升勢是極度全面，除了少數成份股外，基本上悉數高收。其中內房股今日表現相當突出，碧桂園(02007-HK)股價抽升6%，企穩在15.04元。碧桂園早前遭到中國平安(601318-CN)(02318-HK)減持，股價亦受壓了一段時間，近日已收復了不少失地，看來投資者已將有關消息消化。

除卻碧桂園外，融創中國(01918-HK)今日亦錄得逾2%升幅。內房股強勢是否可以延續至本月底，目前難料，始終內房股較易受到其他因素如人民幣匯價，以及內地樓市政策等因素影響。所以未有貨的投資者可以先觀察再伋伺機出擊。

油價回升對油股及資源較有利，在油價今年會相對強勢情況下，兩類股份走勢仍可以被看高一線。至於食品及消費股，則要視乎通脹水平，通脹太低無法加價，當通脹水平太高或會在加價幅度情況下導致產品銷情轉差。所以目前難以預測食品及消費股表現，加上相關股份在過去兩日已累積了一定升幅，所以還是等一等為佳。

水泥股今日表現又是相當突出，這當然與投資者對內地基建項目存有憧憬有關。下周水泥股是否可以延續今日強勢？特別是馬鞍山鋼鐵(600808-CN)(00323-HK)H股在尾市時走勢相當凌厲。可以先在下周一早段看看相關股份表現，再即時進行跟進。相關股份若勢一失，便難持續。

信義系在下周一公布業績，在業績前股價炒起，當心業績後借好消息出貨。

2018年2月23日下午4時52分

文﹕張偉倫

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