公司也可同股不同權？聯交所：另發諮詢文件探究

香港聯交所2月23日刊發諮詢文件，就拓寬現行上市渠道、便利新興及創新產業公司上市展開諮詢，截止諮詢日期為2018年3月23日。

有關讓同股不同權企業來港上市，在保障投資者利益方面，報告建議設立合規顧問，向發行人提供合規意見，及就不同投票權特定事宜提供意見。此外，又要成立企業管治委員會，檢視和監察公司活動；發行人可自行制定有關企業管治委員會職能的內部規則及程序，可以要求若干公司決定須經過委員會批准。但發行人行動的最終責任，始終落在董事會身上。該委員會亦須在發行的中期報告及年報內匯報委員會活動。

諮詢文件又解釋，沒有為同股不同權設有時限日落條款，原因是美國等其他市場，也沒有相關日落條款，此舉將令絕大部分有意以同股不同權架構上市的公司，放棄在香港上市，轉投其他市場。

市場亦關注，會否讓企業分拆新經濟企業上市時，也擁有同股不同權的權利。文件認為，讓法團享有不同投票權，會是有關建議設立創新板諮詢總結的建議，未來發展方向一項重要新發展，有關事宜必須全面分析。聯交所計劃另行刊發諮詢文件，探究允許公司企業享有不同投票權是否可行。

文：周燕芬

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