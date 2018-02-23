中資海外購併遇阻！美國CFIUS反對湖北鑫炎以5.8億美元收購Xcerra

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，美國半導體測試公司 Xcerra 週四宣布，美國外資投資委員會 (CFIUS) 阻止該公司以 5.8 億美元價格，出售給具有中國官方支持的中企 -- 湖北鑫炎，這筆交易告吹視為中企收購美國科技業另一重大挫敗。Xcerra 執行長 Dave Tacelli 在聲明中提到，「儘管我們對 CFIUS 不批准這筆交易感到失望，但 Xcerra 和湖北鑫炎正在討論替代方案，在中國現有和新市場中尋找機會。」



據知情人士表示，CFIUS 阻止這筆交易是因為考慮到使用 Xcerra 設備的晶片製造商屬於美國政府和軍方供應鏈的一部分。



Xcerra 於 2017 年 4 月宣布這一交易。根據併購合約，湖北鑫炎無需因 CFIUS 阻止交易向 Xcerra 支付解約費。解約費是交易談判中的慣常規定。



為阻止中企涉及美國敏感產業，美國參眾兩院 1 月制定兩黨聯合法案，將擴大 CFIUS 的權力，以遏制美國公司對包括中資企業在內的海外投資方的技術轉移。



CFIUS 是美國一個跨部門機構，負責對可能涉及敏感技術流入對手國家的交易進行審查。目前 CFIUS 僅可以建議美國總統阻止外國企業收購美國公司多數股權，但按照新法案，CFIUS 即使針對只涉及少數股權和合資公司的交易，也可以做出類似的建議，此外，一旦被 CFIUS 認定為涉及「新興技術」的交易，未來也同樣在被禁之列。



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