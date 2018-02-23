【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，工業及能源股走高，但科技股表現較弱。沒有表決權的布拉德及卡普蘭均表示今年加息四次可能性比較低。道瓊斯指數上升 0.7% 至 24,962 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,704 點；納斯達克指數下跌 0.1% 至 7,210 點。歐洲央行會議紀要認為調整前瞻指引仍為時過早。

油價週四上升，因 EIA 公佈上週美國原油庫存意外減少，紐約 4 月期油上升 1.8% 至每桶 62.77 美元。金價微升，紐約 4 月期金微升 0.1% 至每盎司 1,332.7 美元。

香港股市週四下跌，內地股市狗年開市上升。航空股及消費股跑贏大市；博彩股及石油股跌幅較大。個股方面，華人置業（127.HK）公佈 2017 年股東應佔核心溢利同比大跌 85.2%， 股價大跌 5.1%；東亞銀行（23.HK）公佈 2017 年持續經營業務股東應佔溢利按年增長 79.7%，股價微升 0.3%；美瑞健康（2327.HK）發佈盈利預喜及配股，股價大升 14.0%；南順（411.HK）2018 財年上半年股東應佔溢利同比上升 12.2%，股價上升 10.2%；天彩控股（3882.HK）發佈盈利預警，股價大跌 9.8%。恒生指數下跌 1.5% 至 30,966 點，國企指數下跌 1.2% 至 12,529 點，香港股市成交金額增加 24.7% 至 1,207 億港元。上證綜合指數上升 2.2% 至 3,269 點，滬深兩市成交金額大增 39.4% 至 3,255 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 黛麗斯（333.HK）公佈 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）業績，收入為 6.5 億港元，同比增長 20.7%，而受惠於毛利率略有改善及經營費用略有下降，股東應佔溢利按年大增 10.7 倍至 1,983 萬港元。建議派發中期股息每股 0.05 港元。

◇ 俄鋁（486.HK）公佈 2017 年業績，收益為 99.7 億美元，同比增長 24.9%，但股東應佔溢利按年僅微升 3.6% 至 12.2 億美元，主要因分佔聯營及合營企業溢利同比下降 2.3 億美元及去年錄得 3.0 億美元一次性撥回項目。若不包括一次性項目，經常性純利為 15.7 億美元，按年大增 64.0%。

◇ 星凱控股（1166.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）將扭虧為盈，主要受惠於毛利增加、一般及行政開支減少、金融資產公平值扭虧為盈、利息減少、及錄得匯兌收益所致。

◇ REF Holdings (1631.HK) 發佈盈利預喜，受惠於收益大幅增加，公司預計 2017 年溢利也將同比大幅增加（2016 年 4,562 萬港元；2017 年上半年按年上升 7.0% 至 2,737 萬港元）。

◇ 西王置業（2088.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年虧損將介乎 500-1,000 萬元人民幣（上半年溢利為 345 萬元人民幣），主要因 2017 年物業項目產生一次性成本。公司同時表示 2017 年底淨資產超過 5 億元人民幣及沒有任何外部借款（上半年淨資產 5.9 億元人民幣，沒有貸款）。

◇ 日成控股（3708.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）將扭虧為盈錄得輕微盈利，主要受惠於行政成本減少所致。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)