香港科學園駐有8800名科研人員工作

香港科技園公司2月22日舉行傳媒春茗，香港科技園公司行政總裁黃克強介紹，科學園擴建工程正在進行中，包括兩座分別為14及15層高的科研大樓預期於2020年落成。

科學園現時共有652間本地及海外科技公司進駐，分別來自22個不同國家和地區，當中有 259間為培育計劃公司。園內就業人口近12,500人。進駐科學園的科研企業必須有50%以上的員工從事研發工作，現時科學園內的工作人口中則有超過七成為科研人員，數目達8,800人。

四大角色推動本地創科發展

香港科技園公司一直致力為香港創科的發展扮演四大角色，當中包括香港最大的研發基地；本地首要初創科技企業的孵化器及培育基地；香港、內地與海外創科生態圈的超級聯繫人及香港創新、技術及創業的驅動者。

2018發展策略將聚焦四大範疇

作為香港領先的創科驅動者及超級聯繫人，香港科技園公司在2018年的發展策略上將聚焦於以下四大範疇，包括數據、科技、市場及資金和人才及培育初創企業：

• 在數據發展上，科學園的數據工作室將會作進一步擴展，並招攬跨國公司，與本地創科公司協作，進行深度的數據分析。在智慧城市的發展上，香港科技園公司將繼續推動「智慧社區」，將園區成為生活實驗室，測試技術並收集相關數據作分析處理。

• 在科技方面，香港科技園公司重點推動生物醫療科技及人工智能兩大領域。在生物醫療科技上，最近兩項本地大學於鼻咽癌及肺癌相關的研究，獲全球頂尖醫學期刊選為去年十大最受矚目研究文章，印證香港的實力。香港科技園公司亦將拓展其生物科技創業培育計劃，加強與海外學術科研界緊密聯繫，並透過加強園區內的支援基建，提升科研轉化的能力。在人工智能（AI+）方面，香港科技園公司將為本地、內地及海外的初創科技企業提供技術開發平台，並結合人工智能及機械人技術、金融科技及區塊鏈等技術，有效應用在金融保險機構、供應鏈及貿易融資等方面。公司亦會推廣人工智能及機械人技術在不同行業普及應用，如製造業自動化和供應鏈優化等。

• 在市場及資金上，香港科技園公司「科技企業投資基金」自推出以來，已向8間公司投入資金。去年4月推出的「環球創業飛躍學院」加速器計劃，定期與來自不同行業的業界翹楚合作，至今已有超過50間初創企業參與培訓。而針對本地領先企業使用本地研發而推出的「科學園技術方案業界應用計劃」，亦已與24間香港主要企業及多間藍籌公司合作 。

• 人才是創科成功最重要的一環，除了香港科技園公司提供的各個創業培育計劃外，公司在去年11月，更聯同滙豐及香港天使投資脈絡推出SPRINTER培育計劃，當中企業家軌道的首輪成員招募已完成，反應熱烈，得到82間公司參加，並已完成四場培訓課程。

展望未來，香港科技園公司位處科學園全方位創科大本營，連繫各策略據點，包括三個工業邨及創新中心，並利用未來河套區發展及粵港澳大灣區的互補資源和優勢，合力提升技術創新和成果轉化方面的能力，推動多元、高增值經濟發展。

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