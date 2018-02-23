巴菲特致投資者信即將出爐 今年的看點有哪些？

摘要：股神是否會正式宣布接班人？波克夏海瑟威 2017 年賺了多少錢？巴菲特對 1000 多億美元的現金儲備有何打算？一年一度的巴菲特致投資者信又要發布了，答案即將於本周末揭曉。

一年一度的巴菲特致投資者信又要發布了，今年將有哪些看點？

美東時間 2 月 24 日早 8 點左右，波克夏海瑟威公司將發布年報，同時發布的還有備受投資者關注的巴菲特致投資者信。

市場普遍關注的內容包括股神是否會正式宣布接班人、波克夏 2017 年賺了多少錢以及其對 1000 多億美元的現金儲備有何打算等等。

波克夏年度成績單

受美國稅改的影響，波克夏 2017 年第第四季財報中，帳面價值預計將增加一大筆非現金收入。

去年底通過的川普稅改將美國企業稅率由 35% 降至 21%，而截至去年 9 月 30 日，波克夏遞延稅負總計約 870 億美元，這部分稅負主要產生於該公司的股票投資。

據《巴倫周刊》引述巴克萊分析師 Jay Gelb 估算，截至去年 12 月 31 日，波克夏帳面價值可能升至 A 類股每股約 21.7 萬美元，較 9 月 30 日的約 18.7 萬美元增加 16%，主要受遞延稅債務減少提振。波克夏股價現為預期帳面價值的 1.4 倍，此前該公司實際稅率一直處於 20% 區間的高端，稅改後也將下降。

Jay Gelb 還估算，波克夏盈利能力將隨著稅率下降而增長 12% 左右。今年該公司有望實現 200 億美元稅後營業利潤，創歷史最高紀錄。

（波克夏海瑟威 class B 股價年初至今的走勢）

誰是接班人？

今年即將度過 88 歲生日的巴菲特還一直沒有正式公布誰來當他的接班人，對於眾多投資者來講，這也成了年年猜測年年成謎的一個話題。

但這一謎題很可能在今年揭曉，因為 1 月份巴菲特已經任命兩位得意門生為波克夏董事會的新晉副主席，這兩人分別是 Greg Abel 和 Ajit Jain。

當時，此舉也被市場廣泛視作「股神」巴菲特退居幕後進程中的最新一步，他本人也在對 CNBC 的採訪中表示，這的確是選擇接班人行動的一部分。

現年 55 歲的 Abel 將擔任負責非保險業務的副主席，並被華爾街認為是最有可能繼任巴菲特成為波克夏「掌門人」角色的人選。 他目前是波克夏海瑟威能源公司 (Berkshire Hathaway Energy Company) 的董事長兼首席執行官，於 1992 年加入。

Greg Abel

現年 66 歲的 Jain 被任命為負責保險業務的副主席。Jain 是國家賠償公司 (National Indemnity Company) 的執行副總裁，並於 1986 年加入波克夏海瑟威保險集團。

Ajit Jain

此前，摩根大通在分析中表示，更看好年紀較輕的 Abel，早在波克夏 2014 年給股東的信中，巴菲特就曾表示下一任 CEO 將從公司內部選出，年齡相對年輕得能經營波克夏至少十年，並不期望董事會選出一位會在 65 歲法定年齡退休的人接替他的位置。

市場上還有分析認為，Jain 對於波克夏的再保險業務實在太有價值了，升遷為總公司 CEO 反而是對其天賦的一種「浪費」。而相比之下，年輕有為的 Greg Abel，作為「資源分配者」執掌總公司的方方面面或許更為合適。

看準了蘋果，卻在 IBM 身上栽跟頭

大舉押注蘋果公司，無疑是過去幾年巴菲特投資的又一成功案例。今年的致投資者信中，不知巴菲特是否會在選股方面做出一些評論。

上周公布的 13F 文件顯示，截至去年第四季末，波克夏共增持蘋果股票 23.3% 或 3124 萬股，共持倉 1.653 億股，名目價值為 280 億美元，晉升一位成為蘋果第四大股東。去年第三季，波克夏曾增持蘋果 390 萬股或 3%，可見第四季幾乎翻了十倍押注。

文件還顯示，波克夏第四季還增持了紐約梅隆銀行 21%，至總持倉 6080 萬股。新建倉做多以色列製藥巨頭 Teva 在美交易的 ADR 至 1890 萬股，名目價值 3.58 億美元。當天盤後，Teva 股價一度漲 11%，接近年內高位。

此外，波克夏減持了通用汽車 16.7%，至總持倉 5000 萬股；減持了富國銀行 1.3%，至總持倉 45820 萬股。由於虛開帳戶等醜聞被聯準會制裁不得擴充資產規模後，富國銀行股價一度跌至兩個月新低，令波克夏帳面虧損上看 24 億美元。

最驚人的是，巴菲特基本清倉了 IBM 股票。繼第三季減持 IBM 32% 之後，再度減持 94.5%，還剩持倉 205 萬股，名目價值從巔峰時期的 130 億美元（超 8100 萬股）驟降至 3.17 億美元。

千億現金怎麼花？

波克夏海瑟威公司目前坐擁大量現金，該公司季報顯示，截至去年 9 月 30 日，帳面上的現金儲備已經超過 1000 億美元。

2015 年，波克夏以 320 億美元收購了精密金屬零件製造公司 Precision Castparts，此後便再無重大收購，《巴倫周刊》在分析中推測，巴菲特可能提高股票庫藏股門檻（目前庫藏股的最高價是帳面價值的 120%），還可能在信中提到是否會發放現金股利。

在巴菲特擔任波克夏 CEO 超過 50 年的時間裡，該公司從不派發股利，因為股東願意讓巴菲特充分利用公司的凈利潤和現金。許多投資者認為，波克夏會在巴菲特卸任後進行分紅。

『新聞來源／華爾街見聞』