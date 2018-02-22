【港股解碼】香港旅遊業持續複蘇，莎莎國際或再次放彩

涉足名牌化妝品零售業務的企業中，莎莎國際（00178-HK）一直榜上有名。近年來礙于香港旅遊業萎靡不振，莎莎國際亦表現不佳。不過隨著近期內地訪港人數回升及香港需求反彈，消費情緒改善，莎莎國際受益于新一輪增長周期，業績“乘風起舞”。

莎莎國際業務持續複蘇，迎新增長周期

莎莎國際成立于1978年，于1997年在香港聯合交易所上市。作爲亞洲區居領導地位的化妝品零售集團，零售網絡遍布亞太區內五個主要市場，包括香港及澳門、中國大陸、新加坡、馬來西亞及台灣地區。在其近40年的零售生涯中，莎莎國際以“締造美麗人生”爲品牌理念，並以獨特的“一站式化妝品專門店”概念，爲顧客提供多元化的優質産品及服務，品牌廣受認可、屢獲殊榮，在亞洲區內享負盛名。

據其2017/2018年中期報告顯示，截止2017年9月30日止的六個月內，集團實現營業額36.599億港元，較上年同期的36.21億港元增長1.6%；實現期內溢利1.99億港元，較上年同期的0.96億港元增長14.5%。

以市場劃分營業額，上半年香港及澳門、中國內地、馬來西亞、新加坡、台灣、電子商務分別占總營收的比重爲81.5%、3.8%、4.6%、2.7%、2.5%、4.9%。

報告期內，隨著香港本地的生産總值錄得4%的增長，集團于港澳地區的零售銷售額增長2.2%。由于本地顧客及內地旅客的每宗交易平均銷售金額均有所增加，港澳地區每宗交易平均銷售金額自第一季度其開始回升，反映客人消費依然有力。其次，一些原本購買韓國産品的客人轉而購買其他比較高價位的産品。

內地市場，本報告期內受益于管理團隊開始穩定，産品組合改善令銷售穩定，集團業務的整體營業額按人民幣計算增長3.9%至1.38億港元，而同店銷售額按則增長5%。此外，集團于數年前開始優化店鋪模式，透過品牌定位及改善産品陳列方式，打造優越的品牌形象及購物體驗，在改善店鋪效率及成本效益方面已初見成效；同時，優化內地店鋪網絡，關閉位于偏遠地區城市表現欠佳的店鋪，並管理完善盛會城市集中開設新店鋪，促其盈利能力提升。産品上，透過重點發展表現理想的品牌和單品，及成功推出並營運新産品，從而優化産品組合。

新加坡市場，集團錄得營業額9870萬港元，按當地貨幣計算較去年同期減少2.1%，但在去年重組管理架構和關閉門店表現較差店鋪等措施下，該業績和去年同期相比，毛利得到改善，虧損面收窄。

馬來西亞市場，錄得營業額1.69億 港元，按當地貨幣計算較去年同期增長9.2%，而同店銷售增長1.1%。

台灣地區一直以來業績不佳，本期也不例外，營業額減少至9290萬港元，按當地貨幣計算的跌幅爲11.5%。處于集中精力發展優質市場的考慮，集團在昨日發布公告稱，將關閉其在台灣地區的所有店舖。此外，集團亦表示，台灣地區的表現一直疲弱，截至1月底止十個月，公司在台灣地區市場業務營業額爲1.54億港元，按年下跌11.5%，且已連續六年虧損。雖然關閉台灣地區所有店鋪將會産生虧損，但不會對集團的財務和營運産生“重大”不利影響。

從行業面來看，曾經最艱難的日子已經過去，一切都在朝著好的方向邁進。

訪港遊客回升，香港零售業迎來複蘇的“春天”

自2017年始，持續遇冷的香港旅遊業終于看到了複蘇的希望。2017年春節期間(1月27日至2月2日)，共有超過93萬名內地旅客訪港，較上一年同期增長6.6%，其它訪港旅客數目爲19.5萬人次，同比微跌1.7%，整體旅客人數增長5.1%。

至于去年全年訪港旅客有5847.2萬人次，同比增長3.2%，其中內地旅客增長3.9%至4444.5萬人次，內地訪港過夜客在去年12月更大增9.2%至173.5萬人次，全年增長6.7%至1852.6萬人次。

對于高度依賴內地遊客的香港零售業來說，遊客回升則意味著消費增量的機會在加大，加上公司審慎和有效率的門店布局，未來依然有可期的業績。

股價方面，莎莎國際亦已展現出強勢反彈的迹象，今日報收3.33港元/股，漲幅2.15%

作者：董虹

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