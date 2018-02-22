爭取第2輪加入CPTPP 經濟部：凍結條文暫緩修法

跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 公布文本，納入先前凍結的 20 項條文，經濟部次長王美花今 (22) 日指出，將在協定生效後爭取第二輪加入，至於先前已推動 8 項法案修法中，與凍結條文相關的法案將先暫緩修法，她強調，現在還無法確定先完成程序生效的會員國是那些國家，經濟部將會先準備好配套措施。

美國退出 TPP(跨太平洋夥伴協定) 後，剩下的 11 個會員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、越南，今年 1 月敲定新協定架構，同時把名稱更改為 CPTPP，2 月 21 日公布協定文本，預計 3 月 8 日在智利簽署，後續將由各會員進行國內審議程序。

經濟部指出，鑒於 CPTPP 僅須 6 個或半數以上簽署會員通知完成國內審議程序後 60 天便能生效，且無須考量會員的 GDP 比重，預估最快生效時間可能在明年初或明年中。

王美花表示，預估最快會在明年上半年生效，屆時台灣一定大力爭取加入，她說，要加入 CPTPP 須先符合 CPTPP 協定內容，包括法規面調適、關稅減讓等，還要跟已生效的會員國進行雙邊諮商，目前經濟部與外交部已通報各外館，向會員國表達加入意願，由於目前還無法得知是那 6 國會先生效，因此要事先準備好各會員會關切的議題，進行配套措施的準備。

王美花指出，先前為了爭取加入 TPP，推動包括包括化粧品衛生管理條例、郵政法、專利法、商標法、著作權法、植物品種及種苗法、農藥管理法與數位通訊傳播法草案等 8 項法案的修法，且已送立法院待審，這其中與 CPTPP 文本凍結條文有關部分，將會暫緩修法。