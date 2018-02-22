李慧芬：0.90元之下買入森美控股(00756-HK) 目標1.22元

健康飲食文化越來越盛行，大家對食的飲的都非常關注，加上早前有報導指，一些高級西餐廳售賣的鮮榨果汁原來是外判，果汁來源是否新鮮、盛果汁的器具是否干淨頓成疑問，令消費者重新考慮應如何選擇。

森美控股(00756-HK)是亞洲區領先的冷凍濃縮橙汁生產商，主要從事種植及銷售鮮橙業務、生產及分銷冷凍濃縮橙汁及其相關產品。

集團的鮮榨橙汁業務於過去兩年高速增長後，由去年開始處於整固階段。

森美控股正優化鮮榨橙汁銷售網絡，並在繼續拓展全國銷售網絡的同時，將個別銷量不理想的銷售點撤回以提高每一個銷售點的平均銷售量。截至去年度底，集團於國內及香港經營約5,000個不同渠道的銷售點，主要為高端超級市場、便利店、影城及婚宴等消費力較高的場所。由於集團進行鞏固現有銷售網絡，故相較2016年未有大幅增加銷售點，因此2017年度森美(00756.HK)鮮榨橙汁的出貨量較16年約1,172萬盒下跌約7.4%至去年度約1,085.8萬盒，銷售額由16年度1.48億元人民幣(下同)下跌8.9%至去年度1.35億元。

由於美國佛羅里達州及巴西等世界主要冷凍濃縮橙汁生產地均受到當地鮮橙收成量下降的影響而導致供應大幅度減少，引致全球冷凍濃縮橙汁的供應短缺，冷凍濃縮橙汁銷售和售價因而受惠，銷售總量由前年約13,816噸增加至約14,267噸，銷售金額由前年1.81億元上升至去年1.95億元，升幅約為7.9%。集團預計世界供應短缺狀況會於短期內持續，對冷凍濃縮橙汁銷售帶來正面影響。

另一方面，由於去年國內零售市場對於含果粒的果汁口味飲品的需求日益增加，作為主要原料的囊包橙汁的銷量及銷售價格亦錄得顯著增加。囊包橙汁銷售量由前年約15,342噸增加至約17,610噸，銷售金額由1.22億元上升至1.47億元，升幅約為20.6%。

森美控股繼續以多方面拓展銷售工作，其中，由於國際冷凍濃縮橙汁市場情況的變化，集團冷凍濃縮橙汁於本年度的銷售額錄得令人鼓舞的改善，為集團的盈利帶來理想貢獻。另外，廣泛添置自動販賣機是銷售策略重點，因可釋放鮮榨橙汁銷售潛力。

建議投資者於0.90元之下買入，獲利目標1.22元。

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