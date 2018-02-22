【大行報告】高盛維持長和(00001-HK)128元目標價

長和(00001-HK)旗下﹑在意大利從事電訊業務的合營公司Wind Tre在2月21日收市後公布2017年全年業績，高盛於報告內指出，Wind Tre去年業績表現符合預期，並在報告內引述該合營公司管理層對2018年業務發展的看法。

Wind Tre在2017年錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利(EBITDA)為22億歐元，按年增加1.3%，以長和持有50%股權計算，折合為94億元，符合高盛預期。高盛指出透過控制成本，讓該意大利電訊公司可以抵銷收入按年下跌7%的影響。

高盛又預期，Wind Tre在2018年EBITDA與2017年持平，這是建基於該行預料Wind Tre今年的的每用戶每月收入(ARPU)按年下跌3%，同時有5%的移動服務用戶流失，不過仍相信可以從當年的合併方中享受協同效應。

高盛亦引述Wind Tre的管理層，指出當地電訊市場競爭仍劇烈，特別是lliad在今年第二季加入市場，因此Wind Tre會透過固網轉換計劃，以非減價來進行競爭。同時管理層亦重申可以達到每年產生7億歐元的協同效應，包括降低4.9億歐元營運成本，以及2.1億歐元資本開支。惟預料在2018年，該電訊公司只可以達到自由現金流處於中性，相信在2019年以後才可以向長和派發股息。

高盛續予長和128元目標價，評級為「買入」，並將長和列入確估買入名單內。

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