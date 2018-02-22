新加坡擴張財政 央行最快可能4月啟動緊縮

新加坡政府可能已向央行示意，今年可以開始緊縮貨幣政策了。

經濟學家更有信心，新加坡金管局 (MAS) 最快會在 4 月既定計畫中改變其中立態度。

新加坡因支出增強且延後加稅，出現小額赤字。財政部長王瑞杰週一表示，2018 年的預算政策仍「維持擴張」，這樣的消息更強化經濟學家的信心。

新加坡 2018 估計出現赤字

美銀美林經濟學家 Mohamed Faiz Nagutha 表示，在成長和就業市場榮景已經很亮眼之後，「這對經濟的衝擊將會非常正面，這讓我們更有信心，MAS 今年 4 月就會退出其中立政策，我們認為將會逐步進行。」

新加坡央行自上一回 10 月會議決議後就一直停留在中立立場，但也給予必要時緊縮政策的空間。匯率是 MAS 主要工具，在 2015 年一月至 2016 年四月這期間一共調降三次。

明年可能預算赤字，這也讓瑞信經濟學家對其預期更有信心。瑞信駐新加坡經濟學家 Michael Wan 認為，雖然預算中立刻加稅的可能性有限，對通膨影響不大，但經濟一直上揚，且消費也有很好的支撐。因為經濟「今年預計表現良好，所以我們認為 MAS 可能十月就會緊縮匯率政策。」

彭博經濟學家 Tamara Henderson 認為，新加坡 2018 財年擴張性的預算讓 MAS 今年緊縮貨幣政策的理由又增加一項，可能最快 4 月。支出增加 8.3% 將支撐消費和投資，此外，消費稅 (GST) 調漲的消息也可能讓家庭支出增加。

但根據週四公布的研究報告，高盛經濟學家認為，財政擴張對 2018 年成長影響沒那麼大，沒像數字上說的那樣大，部分是因為鐵路基礎設施籌資增加的 50 億新加坡元 (38 億美元) 可能會分散數年執行，所以高盛分析師仍維持 MAS10 月才會緊縮政策的看法，因為需求仍強勁，通膨壓力上升。