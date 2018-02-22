脫歐？不怕！美銀決定延長倫敦總部租約

即使英國即將脫歐，美國銀行 (BAC-US) 成為最新一家宣布將在英國長期發展的海外銀行。

據美銀一位發言人表示，美國銀行打算將其倫敦總部租約延長 10 年至 2032 年。超出了英國計劃離開歐盟的計劃。

美銀美林證券金融中心位於倫敦愛德華國王街 2 號，擁有約 58.5 萬平方英尺（54300 平方米）的辦公空間，由挪威主權財富基金擁有。財富基金的女發言人拒絕置評。

一般關注英國脫歐公投將促使金融公司將大量員工遷出倫敦的現象尚未出現。自公投以來，包括富國銀行、三井住友金融集團和德意志銀行在內的銀行已經在倫敦購買或租賃了辦公大樓。

可能的風險

美銀 CEO Brian Moynihan 在 12 月接受採訪時表示：「最大的風險是是英國如何脫歐。」「我認為結果是負面的，但我不認為它會是非常消極。」

兩位了解該計劃的人士透露，另一家美國公司北方信託公司 (NTRS-US) 正在尋找新的倫敦總部，目前總部的租約在 2022 年到期。如果該資產管理公司決定離開其位於金絲雀碼頭區的當前大樓，將聘請世邦魏理仕集團 (CBRE) 擬訂一份選擇清單。

「我們已經聘請 CBRE 進行規劃，以確定在最大限度內滿足我們的空間需求。」發言人 Camilla Greene 表示。她說，倫敦將繼續成為該公司在歐洲、中東和非洲的地區總部。

英國將於 2019 年 3 月脫離歐盟。雙方政府正在談判一個過渡期，以確保企業不會在脫歐之日過後面臨突然的法規變更。