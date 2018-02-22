〈和泰新年展望〉看總車市銷量維持高標 兩品牌拚突破13萬台

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (22) 日宣布，代理的兩大品牌 TOYOTA 和 LEXUS 今年銷售目標共 13.1 萬台、市占率 30%，並看好全年車市仍可望在汰舊換新補助和景氣逐漸回升下，維持一定的買氣達 44 萬台的水準。

對於和泰集團，總經理蘇純興期許今年兩品牌小型車總掛牌數達 13.1 萬台，約成長 2.3%，以 LEXUS 為成長主力，其中，TOYOTA 為 11.5 萬台，LEXUS 為 1.6 萬台，合計市占率向上挑戰 30%。

去年除了有政府汰舊換新和貨物稅補助政策持續帶動，再加上各大車廠新車款陸續上市推升買氣，車市倒吃甘蔗，全年新車掛牌數衝上 44.4 萬台，創 12 年來新高，其中，TOYOTA 及 LEXUS 全年登錄台數 12.8 萬台，連續 16 年市占率第一。

以單一車款來看，有神車之稱的 COROLLA ALTIS 繼續作為車款熱銷冠軍，其次分別為 RAV4 和 SIENTA，前 3 名車款均由 TOYOTA 包辦。

除了小型車連續 16 年蟬聯台灣車市龍頭寶座，和泰車大型商用車販賣創下 8 連霸紀錄，且售後服務營收也突破歷年紀錄。

和泰車認為，去年台灣汽車總市場雖有成長，卻也面臨更競爭的環境，汽車產業已面臨結構性改變，期許員工勇於創新迎向挑戰，穩固市場的領先地位。