〈MWC登場〉台灣之星 二度問鼎全球行動通訊大獎 總經理賴弦五率隊親征

2018 全球行動通訊大會 (MWC) 下週在巴賽隆納登場，台灣之星三年內二度問鼎全球行動通訊大獎「Best Mobile Operator Service for Consumers 最佳消費者行動通訊服務獎」，為今年唯一入圍的台灣電信業者，總經理賴弦五將率隊親征，期望可以抱回大獎。

台灣之星指出，有「電信界奧斯卡」之譽的「全球行動通訊大獎」(2018 Global Mobile Awards) 頒獎典禮將在當地時間 26 日下午 2 時 15 分舉行，且在現場宣布得獎名單，台灣之星成立不到 4 年，在 3 年內二度問鼎最佳消費者行動通訊服務獎。

台灣之星表示，這次以全年無休網路門市、創新資費「4G 自由配」及 360 度數位服務平台打造的「全數位解決方案」，從全球近千件作品中脫穎而出，和知名電信巨擘包括中國移動、韓國 SK Telecom、英國 Vodafone、印度 Reliance Jio 共同獲得入圍。

台灣之星指出，「全數位解決方案」是以「數位原生、行動第一」的概念出發，因時下消費者的消費模式改變，包括商品查詢、比價、購買、服務等一連串消費歷程都能隨時隨地完全在線上完成，因此依數位特性及消費者喜好，打造一站式諮詢、銷售、服務的平台。

台灣之星指出，「全數位解決方案」串接內部高達 15 個作業系統，讓消費者申辦後可透過完整的 360 度數位自助服務，享受 24 小時不間斷的數位服務。目前台灣之星用戶滿意度已達 95%，去年雙 11 締造 12 小時 6 萬個門號全數售罄的歷史紀錄，帶動網路門市單一通路門號總申辦量大增 1.7 倍，累積新增營收年成長衝破 200%。

台灣之星去年行動服務營收 93.9 億元，年增 21%，合計去年全年總營收突破百億達 122.4 億元，年增 25%，今年 1 月總用戶數已突破 200 萬大關；總經理賴弦五指出，今年營收表現將會承續去年的成長動能，同時持續精進網路建設，提升網速表現及涵蓋率，積極佈局 5G 及物聯網，目標在今年 EBITDA 轉正。