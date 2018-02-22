A股假期後重開可紅盤高開 惟港股未必可受惠

美國股市表現又再次嚇破投資者膽了。道瓊斯指數在周三曾錄得逾300點升幅，可是聯儲局公布上月底議息會議紀要後，美國三大指數即時由升轉跌，最終錄得166點跌幅，即在周三道指上下波幅約500點或2%。既然道指又再次大上大落，反映投資者恐慌情緒的VIX指數又再次大幅抽升？情況正好是相反，VIX指數回落近3%至20.02。由於VIX指數處於20或下時，反映出投資者恐慌情緒低企，所以從VIX指數走勢來看，顯示出投資者並無因而變得恐慌，反而是相對平靜。可是近期已有報道指出，有不少投資者就VIX指數走勢進行衍生工具買賣，目前VIX指數又是否如實反映出投資者對未來股市波幅的看法？

不同投資者均力指衍生工具市場規模過大，或會引發出另一場市場恐慌甚至金融危機。這是衍生工具產品的錯嗎？錯，當然不在產品而是人心。期貨等衍生工具原來的功能是讓投資者減低風險。可是投資者目前卻將衍生工具視為另一個戰場，並且逐步主導了現貨市場走勢，到底是降低了風險，或是增加了風險？總之這是一個令人感到弔詭的市場環境。當衍生工具市場種類日益增加，投資者面臨的市場波幅只會有增無減，所以在策略上要保持高度靈活，資產組合亦盡可能做到多元。看來是老生常談，並且是保守的投資策略，可是這些老生常談的投資策略，或投資者能夠落實，或許是可以讓投資者在投資市場擁有更強大的防守力。

稱霸在於進攻，建立皇朝繫於防守。其實攻防皆要兼顧，但是要在適當時間將攻守比例作出調整。現階段肯定不是積極進攻之時，先穩守後突擊相信是較適合目前市況的策略。

回說今日大市，隨著內地A股在農曆新年期間後重開，並有機會紅盤高開，大市可以從中受惠？由於A股只是追回在過去數日外圍及港股變化，就算A股紅盤高開，對大市影響有限。反而昨日大市在成交額不足1000億元情況，錄得近600點升幅，今日會否出現調整實成疑問。更有分析員指出，31000點為好淡雙方角力的戰場，所以投資者可待回落至此水平後才考慮加注，勝機相信會較大。

內銀及內險股今日可以繼續留意，銀行股方面，東亞銀行(00023-HK)在中午公布2017年業績，可待公布業績後才出手。反而投資者可以留意個別醫藥股今早走勢，應是一個相當有趣的現象。至於昨日勁升的半新股，今日不宜抱有太大厚望。

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