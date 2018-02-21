美高梅中國(02282-HK)路氹新賭場營運 勢扭轉市佔率跌勢

美高梅中國（02282-HK）2017年度第四季業績優於市場預期，經營溢利(EBITDA)環比急升23.4%至12.9億港元；同比則升9.2%。全年業績股東應佔利潤則跌23.6%至23.3億港元，主要受累於新賭場美獅美高梅開業前成本增加，以及集團子公司於年內的可分派利潤確認遞延稅項負債所致。末期息每股0.097港元，全年派息0.213港元。

2017年來自中場賭枱博彩收入貢獻最大，達82.13港元；其次是貴賓廳的54.43億港元；角子機收入為13.97億港元。來自貴賓廳的賭枱，日均為集團帶來嬴額16.2萬港元，中場賭枱則有8.25萬港元，角子機0.38萬港元。

美高梅中國(02282-HK)2017年度業績簡介

金額(港元) 同比(%) 總收收 153.56億 +3.01 應佔利潤 23.20億 -23.56 每股盈利 61.1港仙 -23.53 末期息 0.097港元 -39.38

資料來源: 美高梅中國

澳門博彩業正由澳門半島轉移至路氹，美高梅中國位於路氹的新賭場美獅美高梅，亦剛於農曆年前2018年2月13日正式開幕，該項目總開發成本約270億港元(不包括土地成本和資本化利息)，設有博彩區及1,400間酒店客房，並將推出亞洲首個動感劇院及視博廣場。新賭場獲批准100張新賭枱及982台角子機於2018年1月投入營運，以及25張新賭枱自2019年1月1日起投入營運。順應市場發展，集團亦初步靈活轉撥澳門美高梅77張賭枱至美獅美高梅，並已獲澳門博彩監察協調局批准。

靈活調動賭枱至美獅美高梅

為應對美獅美高梅的開業，2017年集團的借款成本總額增加1.512億港元至6.961億港元；流動負債急升186%至156.96億港元。宣傳推廣開支亦上升34.1%至5.59億港元。期內呆賬撥備撥淨額則下跌11.2%至4,210萬港元。

路氹博彩市場快速發展，集團的整體博彩市場份額由2016年底的8.2%下降至2017年底的7.0%；為了留位客戶，2017年集團推出總值6.45億港元的推廣優惠計劃，免費向客戶提供酒店、餐飲和零售等服務，同比增長1.4%。而隨著美獅美高梅於2018年投入營運，集團市場份額將有望改善。

美高梅中國2017年度分部收入

分部 經營收益(港元) 同比(%) 貴賓博彩 54.43億 -2.68 中場賭枱博彩 82.13億 +5.86 角子機博彩 13.97億 +11.38 其他(酒店餐飲零售) 3.02億 +0.33

資料來源: 美高梅中國

中國及澳門政府自2014年下半年起多項政策，美高梅中國認為對博彩業發展造成一定制約。包括於2014年10月中場博彩區實施吸煙限制；自2018年1月1日限制並擴張至貴賓區，要求所有貴賓區設置吸煙休息室，而中場博彩區現有吸煙休息室亦要符合提高的技術標準；兩地政府推出反貪腐運動、貨幣轉移管制及新的邊境貨幣申報系統等措施；2015年第四季度開始對博彩中介人加強財務會計處理、反洗黑錢報告及會計記錄存置的管理及2016年5月開始禁止在貴賓博彩區賭枱使用流動電話。

澳門博彩業市場2017年增長19%

這些措施，對澳門博彩業影響早已浮現。2016年前8個月，澳門市場博彩收益總額較2015年可比期間減少9.1%至1,402億港元。幸好，隨著路氹若干新大型綜合度假村相繼落成開業，再次刺激澳門博彩業市場再次興旺，於2017年博彩收益同比增長19.1%至2,580億港元。於2017年，訪澳旅客達到3,260萬人次，同比增長5.4%；當中約68.1%來自中國內地，增長8.5%至2,220萬人次。

美高梅中國娛樂場平均每日總嬴額

娛樂場 嬴率(%) 每單位日均嬴額 貴賓枱 3.18 16.21萬 中場賭枱 20.2 8.25萬 角子機 4.5 0.38萬

資料來源: 美高梅中國

展望發展前景，美高梅中國董事長及執行董事James Joseph Murren，及聯席董事長及執行董事何超瓊，對澳門博彩市場的長期增長持樂觀態度。因為澳門的博彩營運商作出大量投資，於2017年底澳門娛樂場多達40家，進一步鞏固澳門作為世界級旅遊中心的地位。基建設施正日益改善，例如氹仔渡輪碼頭於2017年6月開業，擴建澳門機場，港珠澳大橋預期於2018年開通，擁有24小時通關及合作查驗一次放行的粵澳通道邊境口岸、澳門輕軌系統等，令赴澳旅遊更為便捷。還有中國各大城市至珠海邊境口岸的中國高鐵線路不段增加；以及中國中產人數持續增長，中國境外旅遊不斷上升。

澳門基建設施日益改善

管理層亦警愓，集團的競爭並不僅限於澳門市場，還有來自柬埔寨、越南、塞班、南韓、新加坡、菲律賓、澳洲及拉斯維加斯等綜合度假村。美高梅中國將繼續評估主場地博彩廳以提升賭枱最大利用率、翻新博彩廳、開發新的博彩產品以及投資於技術及分析能力以提升賭枱生產率及留住客戶；並持續審視與各博彩中介人的業務關係，同時物色潛在博彩中介人提升貴賓業務。

摩根士丹利分析，美高梅中國於2017年第4季表現勝預期，中場和貴賓廳市場份額環比均錄得增長；有望增加派息，保值亦吸引，為今年行業首選股份；給予增配評級，目標價為26港元。

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