〈宏碁新春團拜〉Q1電競營收仍維持倍增動能 新台幣升值干擾整體營收

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日舉行新春團拜，董事長陳俊聖指出，新台幣升值對營收確實有影響，宏碁 1 月營收以新台幣計算為 168.7 億元，年減 0.53%，但若以美元計算則年增 7%，其中 1 月電競產品營收仍維持倍增幅度，表現仍相當強勁，預期第 1 季整體電競也有倍增的動能。

陳俊聖指出，新台幣升值對宏碁營收、獲利都會產生影響，尤其宏碁在全球營運以美元為主要計價幣別，但是換算回台灣財報則需以新台幣為計算基礎，因此台幣升值，對宏碁營收將產生顯著影響。

以 1 月而言，宏碁營收以新台幣與美元計算，中間就有 7% 的差距，但事實上宏碁 1 月營收，已優於整體產業平均的淡季表現。

他強調，宏碁將持續積極匯率避險，盼可在新台幣升值過程中，降低匯率對宏碁營運產生的影響。

就第 1 季來看，宏碁的電競產品仍維持強勢表現，營收預期較去年第 1 季同期，仍有倍數成長的幅度，而細究產品出貨與營收，出貨較去年同期可望成長 1 倍，營收則是接近 1 倍，因此以整體金額來看，是去年同期的 2 倍。

另外 Chromebook 的部分，宏碁也維持正向看法，預期產業將持續成長，而宏碁表現則會優於產業平均。