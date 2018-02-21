總統：兩岸關係承諾善意不變

海基會今天 (21 號) 在台北圓山飯店舉行春節台商聯誼會，應邀出席活動的蔡總統重申，面對兩岸關係，她堅持承諾不變、善意不變，也不會走上回頭路，會維持穩定、具一致性、可預測性的兩岸關係，相信兩岸領導人都有責任和智慧，珍惜得來不易的交流成果（繆宇綸報導）

總統表示，2018 年是台灣經濟全面提升的關鍵年，政府會和大家一起打拚，帶領產業加速轉型升級，政府的努力也已經有初步的成效。5+2 產業創新是一項需要全國共同打拼、全力以赴的經濟改造工程，現在需要的是把信心化為行動，無論台商有意在對岸轉型升級、前往新南向國家發展，或是回到台灣投資發展，只要政府能力所及，都願意提供必要協助。

針對兩岸關係，總統說，區域的和平穩定與發展，兩岸關係是當中最重要的關鍵『我們始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路。台灣一定會善盡我們對區域安全的責任，維持一個穩定、具一致性、可預測的兩岸關係。兩岸關係的未來動向，取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動......』

總統說，年前的花蓮震災有來自中國大陸的旅客傷亡，在人道救援上，兩岸沒有距離。農曆春節是兩岸最重要的節慶，相近的習俗透過人民交流及媒體傳播，確實拉近了彼此之間心理的距離。經過數十年交流互動所累積的成果，她相信兩岸的領導人都有責任和智慧，共同珍惜這樣得來不易的成果。