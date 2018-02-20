雙層巴士上路臺南觀光新選擇

到台南府城旅遊，搭乘大眾運輸又有新選擇，「台南雙層巴士」即日起上路營運，串連府城「雙城」地區及精華景點，巴士上層座位視野良好，將帶給乘客居高臨下，俯視街景的全新感受。

（龐清廉報導）

台南市政府將「普羅民遮城 (赤崁樓)」及「熱蘭遮城 (安平古堡)」規劃為「台南雙城地區」，是全國第一個法定公告的觀光地區，為聯繫區域內各個景點全新採用的雙層觀光巴士正式上路，象徵台南的交通觀光好事成雙。

代理市長李孟諺指出，台南雙層巴士跟其他地區觀光巴士不同，不僅是採用雙層車型營運，車輛的外觀更與網路插畫家、知名設計師合作，車體意象分別採用可愛歡樂、繽紛時尚與古典雅緻三種不同風格的意象設計塗裝，吸睛的車輛穿梭於府城，讓古都臺南注入一股創新活力。

台南市雙層巴士路線由火車站出發，以行駛串連雙城地區為主軸，路線涵蓋台南市 6 處 1 級古蹟並行經熱門文化園區、商圈及星級飯店，東、西環線停靠站共有 10 站，各路線全趟車程約 1 小時，是條有吃又有玩的觀光路線。

此外，雙層巴士上層座位的視野與臨場感，可帶給遊客全新的觀光體驗，所以特別針對車輛上層規劃 32 席開頂座位，也提供具天窗的室內情人雅座 10 席，提供遊客自由選擇。票價設定有「4 小時半日券」及「一日券」，時間內可於路線停靠站無限次上下車，票券亦可當日免費轉乘大臺南公車其他路線，增加遊客的便利性跟旅遊行程的彈性，邀遊客到台南搭雙巴過好年。