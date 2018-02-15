【盈警】珠海控股(00908-HK)料去年溢利減少不超過45%

珠海控股投資(00908-HK)公布，根據公司之現時估計及對集團之最近期未經審核綜合管理賬目作出之初步評估，集團截至2017年12月31日止財政年度之純利及公司擁有人應佔溢利，將分別較截至2016年12月31日止財政年度減少不超過50%及45%。

根據公司目前可得資料，相較2016財政年度之收益，集團於2017財政年度之業務(包括九洲藍色幹線及藍色海洋旅遊、酒店、旅遊景點及高爾夫球會營運分部)收益預計將有所增加。

儘管於2017財政年度之純利及公司擁有人應佔溢利預計將低於2016財政年度之水平，公司認為其主要由於於2017年8月對華南造成嚴重破壞之颱風天鴿所致。颱風天鴿為中國珠海(集團總部所在地)及香港於過往半世紀以來所遭遇之最強颱風之一。尤其是，颱風天鴿損壞了珠海九洲港口岸海關查驗設施設備及令九洲藍色幹線及藍色海洋旅遊航線短期暫停航行服務，且我們認為該等因素亦引致遊客之外遊意欲減少。因此，預計我們之船票銷量將有所減少以及維修及保養開支將有所增加，並預計將在集團於2017財政年度之綜合損益表上確認。

儘管於2017財政年度颱風天鴿造成了嚴重破壞，但集團之受影響業務已逐漸恢復正常營運。董事會認為集團之整體財務狀況保持穩健。

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