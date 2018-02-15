【港股解碼】要被港交所除牌，永保林業能等來白馬王子嗎？

世界總是日新月異的變化著，新興產業的飛速發展，市場的變幻莫測也讓不少落後產能迅速淘汰。永保林業(00723-HK)自2010年借殼上市以來，在港股市場中已近10年曆史了。可最近，永保林業可是遇到了一個大危機。

進入除牌第一階段

說來農曆新年將至，但對於永保林業來說可過不了一個好年了。該公司接獲聯交所日期為2018年2月9日的函件作為通知，表示聯交所經考慮(其中包括)下列各項後，決定根據上市規則第6.01(3)條暫停買賣股份及根據上市規則第17項應用指引將該公司列入除牌第一階段。

先來看看港交所怎麼說：該集團的主要業務即森林相關業務、放債業務及物業租賃業務持續轉差並處於低營運水準，不足以支持該公司繼續上市。該公司並未能證明其將能大幅改善其業務，以產生足夠的收入及利潤以支持該集團營運。該集團於2017年9月30日的資產水準未能證明集團擁有相當價值的資產以支持股份繼續上市。

主業不振副業不強

永保林業前身為「晉盈控股有限公司」，成立於1975年，1991年在香港聯合交易所上市，於2010年2月26日更改為現名，主要業務為投資控股，附屬公司的主要業務包括伐木服務和可持續森林管理。儘管永保林業大部分業務是位於巴西和俄羅斯的林地，做木業生意在現下提倡環保的大環境中舉步維艱。不過，轉型方向這麼多，動作這麼大，永保林業怎麼會從世界級可持續林業管理公司“淪落”到要被港交所除牌？

單就業績而言，從2013財年開始，木材價格下跌導致該集團於巴西之生物資產之可能重估減值虧損，令彼時公司雖錄得6394.6萬港元收入，卻錄得4.9億港元巨額虧損。到2014財年可以說是一個分水嶺，從營收6394.6萬到659.6萬，銳減89.67%讓人目瞪口呆。而彼時的永保林業還十分樂觀，還在2014年10月時建議6股供1股，另按每認購1股獲派17股紅股，集資1.18至1.19億元，以此進軍放債業務和其他轉型方向。然而，環保之風越來越烈，以伐木和售木為主營的公司生意也越來越不好做。

因而，永保林業在2014年收購旅遊棧有限公司95%股份及Good Magic Limited全部股份，又在2015年多元化業務組合，增加收入來源，2016年7月出售製造及銷售木材產品業務，這似乎都是水到渠成的轉型。然而，新興的放債業務和物業租賃業務均未取得太大成效。2017年中期僅錄得299.7萬港元的營收較上年同期更低，其中可持續森林管理業務仍然佔據總收入的大頭，而新業務放債和物業租賃加起來還沒有原有主營可持續森林管理業務高，這樣低的對外銷售額卻有著1938.8萬的純利。並且，連續兩年中報顯示幾百萬的營收配上2000萬港元左右的純利，這怎能不讓港交所生疑？

又見雪上加霜

業績下滑，轉型未見有太大好轉，不斷售賣資產也使公司愈發像一個空殼。在2017年恒指創新高時，殼的身價亦是水漲船高，大股東也動了賣殼套現之心。公司資產不多，截至2017年9月30日也僅有2978.7萬港元負債，對於殼價來說這點負債幾乎可以“忽略”。

2017年10月，永保林業彼時主要股東Ocean Honor向ChampionAlliance Enterprises 出售該公司已發行股本中的21.95億股普通股，及公司已發行股本中25.346億股可換股優先股（可轉換為7920.55萬股普通股份），分別占已發行股份總數約24.63%及0.89%。緊隨出售事項後，Ocean Honor不再為該公司的主要股東，而Champion Alliance成為該公司的主要股東。可能連新任大股東也未曾想到，剛接手的殼不久後就遭遇到除牌危機。

根據港交所的函件，永保林業須於該函件日期起計6個月期間屆滿前至少10個營業日（即2018年7月25日）提交複牌建議，以證明其擁有上市規則第13.24條所規定的足夠營運或資產水準。此期間完結時，聯交所將會決定是否將該公司列入除牌第二階段。

按現價0.023港元計，永保林業市值僅剩2.05億港元。或注入資產、或需拉來白武士救援，進入除牌程式的倒計時使接手永保林業的股東更迫切將公司帶入正軌。不過，去年12月起不斷有高管辭職使永保林業更加雪上加霜，能否看見下一個春天呢？還需靜待公司下一步動作。

■ 作者｜朱亦丹

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