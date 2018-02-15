四部門：進一步調整完善新能源汽車推廣應用

財政部網站日前消息，為貫徹落實黨的十九大精神，加快促進新能源汽車産業提質增效、增強核心競争力、實現高質量發展，做好新能源汽車推廣應用工作，財政部聯合工業和信息化主管部門、科技廳和發展改革委發布關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。

《通知》要求，從以下三個方面調整完善新能源汽車推廣應用補貼政策：

1、提高技術門檻要求。根據動力電池技術進步情況，進一步提高純電動乘用車、非快充類純電動客車、專用車動力電池系統能量密度門檻要求，鼓勵高性能動力電池應用。提高新能源汽車整車能耗要求，鼓勵低能耗産品推廣。不斷提高燃料電池汽車技術門檻。新能源汽車産品納入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(以下簡稱《目錄》)後銷售推廣方可申請補貼，2017年目錄内符合調整後補貼技術條件的車型，可直接列入新的目錄。有關部委將根據新能源汽車技術進步、産業發展、推廣應用規模等因素，提前研究發布2019年和2020年關鍵技術指标門檻。

2、完善新能源汽車補貼标準。根據成本變化等情況,調整優化新能源乘用車補貼标準，合理降低新能源客車和新能源專用車補貼标準。燃料電池汽車補貼力度保持不變，燃料電池乘用車按燃料電池系統的額定功率進行補貼，燃料電池客車和專用車采用定額補貼方式。鼓勵技術水平高、安全可靠的産品推廣應用。

3、分類調整運營裡程要求。對私人購買新能源乘用車、作業類專用車(含環衛車)、黨政機關公務用車、民航機場場内車輛等申請財政補貼不作運營裡程要求。其他類型新能源汽車申請財政補貼的運營裡程要求調整為2萬公裡，車輛銷售上牌後將按申請撥付一部分補貼資金，達到運營裡程要求後全部撥付，補貼标準和技術要求按照車輛獲得行駛證年度執行。

另外，通知還要求，進一步優化新能源汽車推廣應用環境。1、破除地方保護，建立統一市場。各地不得采取任何形式的地方保護措施，包括但不限于設置地方目錄或備案、限制補貼資金發放、對新能源汽車進行重複檢驗、要求生産企業在本地設廠、要求整車企業采購本地零部件等措施。對經有關部門認定存在地方保護行為的地方，中央財政將視情節相應扣減充電基礎設施獎補資金。

2、落實生産者責任，提高生産銷售服務管理水平。企業應進一步落實生産者責任，對自身生産和銷售環節加強管理與控制，建立企業監控平台，及時準确上報新能源汽車推廣補貼申報信息，确保真實、可查。新能源汽車生産企業應按有關文件要求對消費者提供動力電池等儲能裝置、驅動電機、電機控制器質量保證。

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