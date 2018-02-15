雞年最後一個交易日只有半日市 不太進取

今日為雞年最後一個交易日，只有半日市，投資者過了中午12時，便可以準備收爐團年行花市。不是說投資是全天候，一年365日兼24小時無休？理論是全年無休，若果能夠盡快進入AI時代，所有交易全由電腦操盤，所有資訊皆有電腦輸入及分析並作出決定時，屆時便可以實現全年無休止地做買賣﹑作投資決定，既無開市，亦無收市。那麼人類屆時可以扮演哪止角色？作為萬物之靈，人類當然可以安在家中，等待電腦完成一齊，若如此屆時人類不就是一頭被圈養的動物？

或許讀者看到這裡，已認為筆者是有心挑起罵戰？當然不是，而是希望讀者們可以思考一下，休息的重要之處，休息不足個人的分析能力及接受資訊能力便會大幅下降，屆時又如何可以作出最佳的投資決定。至於筆者是否反科技之輩？科技進步確實是有助提升生活質素，可是過份依賴科技，則失去了作為人的樂趣，包括生氣的樂趣。是否有試過在分析冰冷的數字時，突然間心頭一酸？筆者在分析個別社會調查數據時，看到一般工人的薪酬及休息時間，便心頭為一酸。筆者不擔心隨著科技進步，一般勞工階層會失去工作，但是擔心勞工階層的議價能力日益縮減。有論者會認為，勞工階層盡快成為知識型工人便可，可以不受淘汰。看不論勞工階層會否被淘汰的問題，而是每個人也是否適合成為知識型工人？不是帶有階級觀念，而是經過多年的分科教育，以及資本主義社會提倡的分工合作後，一般勞工只掌握零碎及割裂的知識，又如何可以成為知識型工人。互聯網的出現是有助個人提升潛能，可是在充斥消費與娛樂內容的層面下，提升知識的空間有多大。馬克思所提及的解放個人的勞動性，相信難以實現，只可以繼續擔當社會組織零部件的角色。

在農曆新年又再次提及太多不相干的事，相當抱歉。作了這多長篇大論，是希望讀者們明白休息，是個人生活中相當重要的一環。若欠缺休息時間，又如何與家人及朋友相聚？賺錢是重要，可是當個人已非處於絕對貧窮，而有一定儲蓄及資產時，為何不多與家人及朋友聯繫？看到兒女每一天的成長的喜悅感，相信不比多賺100萬元為低，聽到朋友們即將成家立室，或閒談一番，獲得的趣味不比在股市上賺錢為低。就算留在自家的一個小天地發呆一小時，相信滿足感到比買入一隻牛熊證贏錢為低。人是無法賺取所有金錢，包括老闆層級及員工，有時懂得放空一下，讓個人得以對不同知識沉澱成智慧，個人便到了不同境界。希望讀者們可以善用這短短的四天農曆新年假期。

由於今日只有半天市，加上內地股市已在昨日收爐，外圍又並無太多消息，相信今日大市應是先高開後在高位爭持，至於有那些股份可以買入持貨至假期後？不就是銀行股或保險股。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)