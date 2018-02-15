【復牌】美瑞健康(02327-HK)擬夥漢麻投資拓工業大麻業務

美瑞健康國際(02327-HK)公布，公司之間接全資附屬公司蕪湖美瑞以6000萬元人民幣向漢麻投資集團收購雲南漢素生物科技20%股權。南漢素生物科技主要於中國從事大麻加工。其擁有符合中國GMP(良好生產規範)之大麻花葉加工牌照。

同時，雙方擬成立新合營以整合資源，加快以大麻素作為主要成份之預防及治療癲癇、抑鬱、止痛及老人痴呆症產品之開發及生產；及連同一間中國著名大學之第三方產業基金認購於雲南省成立之新公司股權，參與雲南漢素二期產能擴建，以進一步建立及加強漢麻投資集團及其於大麻行業之業務夥伴之領導地位。就上述安排而言，漢麻投資集團同意該公司可以認購價最多3600萬元人民幣認購雲南新公司最多20%股權。

雲南新公司於成立後將從事大麻提取業務。雲南漢素生物科技(漢麻投資集團之全資附屬公司及漢麻投資集團之大麻產品製造平台)持有唯一符合中國GMP(良好生產規範)之大麻花葉加工牌照。雲南漢

素生物科技備有若干廠房，可生產純度99%之大麻素，並為中國最大之大麻基活性成分之提取基地。

股份今復牌。

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