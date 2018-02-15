澳優(01717-HK)斥4億增購營銷及分銷羊奶營養品業務

澳優(01717-HK)公布，公司之全資附屬公司Hyproca Nutrition B.V.以總代價不超過4.0087億元，收購海普諾凱集團餘下15%股權。交易將透過發行不超過8017.4萬股代價股支付，佔該公司經擴大後已發行股本約6%；每股發行價5元，較該股今日收市價4.84元，溢價約3.31%。

海普諾凱香港及海普諾凱主要從事分別於香港及中國營銷及分銷羊奶營養品。2公司擔當香港及中國零售包裝營養品營銷及銷售平台，尤其是佳貝艾特 品牌嬰幼兒配方羊奶粉。隨着嬰幼兒配方羊奶粉之優良品質益受肯定，佳貝艾特系列產品取得長足進展，成為集團業務增長一大動力。此外，佳貝艾特 之市場佔有率自2014年起連續三年位列中國進口嬰幼兒配方羊奶粉之冠。公司管理層認為佳貝艾特將繼續穩步增長，並為集團作出貢獻。

鑑於集團已訂下長遠策略計劃，擬躋身營養品尤其是嬰幼兒配方羊奶粉行業主要全球業者之列，公司繼續精簡其業務架構及策略，加強建立嬰幼兒配方羊奶粉全球供應鏈，並建立海外營養品業務。收購事項可配合集團發展，繼續開發其嬰幼兒配方羊奶粉產品板塊，預期可對集團之營運、財務業績及盈利能力起積極作用。

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