貴金屬盤後─CPI數據高於預期 黃金大幅收高27.60美元

黃金期貨週三創近三週收盤高點。美國公布通貨膨脹數據高於預期，投資人轉向黃金，為物價上漲進行避險。

4 月黃金上漲 27.60 美元，或 2.1%，收於每盎司 1358 美元。

美元指數下跌 0.6%。當美元下跌，以美元計價的貴金屬傾向上漲。因對持有外幣的投資人而言，貴金屬變得較為便宜。

美國公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.5%，創五個月最大上升幅度。但 1 月 CPI 年率上升 2.1%，與 12 月持平，顯示整體通貨膨脹變化不大。

但分析師說，CPI 報告仍偏向鷹派，聯準會 (Fed) 升息可能加速，2018 年可能升息四次。

CPI 數據公布後，美國股市下跌，但隨後反彈，道瓊可望連續第四天上漲。全球股市亦自本月稍早的賣壓中，復甦上揚。但黃金依舊上漲，終場大幅收高。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲 35 美分，或 2.1%，收於每盎司 16.878 美元。3 月銅上漲 7.35 美分，或 2.3%，至每磅 3.236 美元。

4 月白金上漲 23.40 美元，或 2.4%，收於每盎司 999.10 美元。3 月鈀金上漲 16.60 美元，或 1.7%，至每盎司 997.30 美元。