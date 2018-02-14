鮑威爾宣誓就職美聯儲主席 暗示漸進加息

地時間周二(2月13日)，美聯儲新任主席鮑威爾在華盛頓宣布就職。鮑威爾在就職演講中表示，美聯儲將對任何金融穩定的威脅保持警惕，會逐步實現利率和資産負債表正常化，暗示了美聯儲將繼續維持漸進加息的步伐。

鮑威爾表示，美聯儲已經在實現最大化就業和物價穩定的雙重目标上取得了重大進展。他強調，盡管面臨的挑戰持續變化，但美聯儲的政策路徑會保持穩定。

“現在全球經濟10年來第一次強勁複蘇。這次的複蘇是可持續的，為了達到美聯儲的目标，我們的貨币政策正在逐漸正常化。我們也將維護金融監管的重要成果，同時确保我們的政策有效。我們還將對任何威脅金融穩定的風險保持警惕。”

鮑威爾還重申了國會賦予美聯儲很大程度的獨立性，可以不必擔憂短期的政治壓力。同時，美聯儲將繼續尋找方法以改善貨币政策和監管的透明度。

上周美國股市經曆了劇烈波動，全球市場一片血雨腥風。鮑威爾此次并沒有特别提到股價暴跌，但其他美聯儲官員已經淡化了其影響。

紐約聯儲主席杜德利稱，美國股市下跌并不會影響到美國經濟的擴張，“股市下跌不是什麽大事。”

克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，市場動蕩并未影響她對經濟前景或她對進一步加息的支持。她說，如果經濟狀況按預期發展，美聯儲將需要在今年和明年進一步提高利率，與去年美聯儲加息三次類似。

舊金山聯儲主席威廉姆斯表示，美國經濟很明顯能承受逐漸加息。

紐約摩根大通公司首席美國經濟學家Michael Feroli表示，鮑威爾周二的言論與1月份的信息一緻。美聯儲正在提高利率的路上，而且并沒有任何停止的迹象。

來源：第一財經

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